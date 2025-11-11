Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi!

Bir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi!

Bir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, takım arkadaşı Necip Uysal'ın ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, suç duyurusunda bulunan ikinci futbolcu oldu. Genç file bekçisi, "Federasyonumuz ismimizi lekeleme çabasına girmiş. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı çalışma yapılmalıydı" dedi.

Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bu oyuncular arasında Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu da yer aldı. 24 yaşındaki file bekçisi, öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Bir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi! - 1. Resim

"BÖYLE KOMİK İŞLERLE İSMİMİZİ LEKELEMEYİZ"

Milli maçarası ndeniyle yurt dışında olduğunu ve dün akşam PFDK’ya sevk edildiğini öğrendikten sonra geri döndüğünü belirten ErsinDestanoğlu, "İletişim, kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girmiş. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Vicdanım rahat" şeklinde konuştu.

Bir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi! - 2. Resim

"İSMİNİ BİLMEDİĞİM TAKIMLARA BAHİS OYNANMIŞ"

Adına açılmış hesaptan bir adet kupon yapıldığını dile getiren siyah-beyazlı futbolcu, "Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. Onun da iletişim bilgileri alınıp, hesap açılmış. Bizde de aynı şeyler var. Daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra isim açıklanır ya da açıklanmaz. Bunun kararı böyle verilebilirdi diye düşünüyorum. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı çalışma yaptıktan sonra böyle bir şey varsa ismini açıklarsınız. 5-6 tane ismini bilmediğim takıma bir tane kupon oynanmış. Bundan sonra diyecek bir şeyim kalmıyor. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti. 24 yaşında ben bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım" ifadelerini kullandı.

Bir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi! - 3. Resim

"ÜZGÜN DEĞİL, SİNİRLİYİM"

Kendinden emin olduğunu vurgulayan Ersin Destanoğlu, "Ben üzgün değilim, sinirliyim. Üzülecek hiçbir durumun yok. Ben kendimi biliyorum, vicdanım da çok rahat" sözlerini sarf etti.

Bir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi! - 4. Resim

 

