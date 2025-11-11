Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu ve Ali Koç itirafı: 'Maaş' iddiasına cevap geldi

Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde kameraların karşısına geçyi. Fenerbahçe eski yöneticisi, uzun uğraşlar sonucu Portekiz ekibi Benfica'dan 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

"ANADOLU'NUN BA Ğ RINDAN GELM İŞ B İ R KARDE Şİ M İ Z"

Milli futbolcuyu kendi hayat yolculuğuna benzetenSafi, "Yakın zamanda Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettik. Kendisinin hayat stili, benim hayatıma benzediği için kendisini bizzat transfer etmek istedik, Fenerbahçe'ye getirmek istedik. O da Anadolu'nun bağrından gelmiş bir genç kardeşimiz olarak çok zorluklar görmüş, çok çalışmış, fırsat kollamış, fırsat gelince neler yapabileceğini göstermiş. Ben de kendimi öyle gördüğüm için kendisini bizzat bu hayat yolculuğunda destek olmaya çalıştım. Kerem'i Türk futboluna geri döndürdük. Kendisi Türk Milli Takımı'nda ve Fenerbahçe'de güzel işler yaptığını görmekten mutlu oluyorum" dedi.

"AL İ KO Ç ' Ö ZEL MADDE' Ö NERD İ , KABUL ETMED İ M"

Ali Koç döneminde yönetim kurulunda yer alanHakan Safi, Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan maaş haberleriyle ilgili "Ben takip etmiyorum, arkadaşlarım söyledi. Şaşırdım ama söyleyenin kim olduğunu söylediklerinde çok şaşırmadım. Biz bir hayal kurduk. Kerem, Fenerbahçe'ye geldi. 'Benim sözüm paradan daha kıymetli' dedim. Ali Başkanımız 'İstiyorsan kontratına madde yazalım, seçimi kazanamazsak Kerem'in parasını ödemekten vazgeç' dedi. 'Olmaz' dedim. Şu an Kerem parasını özel imaj kontratıyla şirketimizden almaya devam ediyor. Bizim artık sahaya konsantre olmamız lazım" şeklinde konuştu.