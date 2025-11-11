Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu ve Ali Koç itirafı: 'Maaş' iddiasına cevap geldi

Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu ve Ali Koç itirafı: 'Maaş' iddiasına cevap geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi, yaz transfer döneminde haftalarca manşetten düşmeyen Kerem Aktürkoğlu'nun imza sürecine değindi. Milli futbolcunun yıllık ücretini sahibi olduğu şirket üzerinden karşılayan Hakan Safi, basına yansıyan 'maaş' haberleriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde kameraların karşısına geçyi. Fenerbahçe eski yöneticisi, uzun uğraşlar sonucu Portekiz ekibi Benfica'dan 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu ve Ali Koç itirafı: 'Maaş' iddiasına cevap geldi - 1. Resim

"ANADOLU'NUN BAĞRINDAN GELMİŞ BİR KARDEŞİMİZ"

Milli futbolcuyu kendi hayat yolculuğuna benzetenSafi, "Yakın zamanda Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettik. Kendisinin hayat stili, benim hayatıma benzediği için kendisini bizzat transfer etmek istedik, Fenerbahçe'ye getirmek istedik. O da Anadolu'nun bağrından gelmiş bir genç kardeşimiz olarak çok zorluklar görmüş, çok çalışmış, fırsat kollamış, fırsat gelince neler yapabileceğini göstermiş. Ben de kendimi öyle gördüğüm için kendisini bizzat bu hayat yolculuğunda destek olmaya çalıştım. Kerem'i Türk futboluna geri döndürdük. Kendisi Türk Milli Takımı'nda ve Fenerbahçe'de güzel işler yaptığını görmekten mutlu oluyorum" dedi.

Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu ve Ali Koç itirafı: 'Maaş' iddiasına cevap geldi - 2. Resim

"ALİ KOÇ 'ÖZEL MADDE' ÖNERDİ, KABUL ETMEDİM"

Ali Koç döneminde yönetim kurulunda yer alanHakan Safi, Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan maaş haberleriyle ilgili "Ben takip etmiyorum, arkadaşlarım söyledi. Şaşırdım ama söyleyenin kim olduğunu söylediklerinde çok şaşırmadım. Biz bir hayal kurduk. Kerem, Fenerbahçe'ye geldi. 'Benim sözüm paradan daha kıymetli' dedim. Ali Başkanımız 'İstiyorsan kontratına madde yazalım, seçimi kazanamazsak Kerem'in parasını ödemekten vazgeç' dedi. 'Olmaz' dedim. Şu an Kerem parasını özel imaj kontratıyla şirketimizden almaya devam ediyor. Bizim artık sahaya konsantre olmamız lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal kutlama! Filistinli tutuklulara idam öngören tasarı onaylanınca tatlı dağıttıTOKİ başvuru parası iade edilecek mi, ne zaman? 5 bin TL ödemenin geri alınıp alınmayacağı merak edliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan canlı yayında transfer cevabı: Ademola Lookman için resmi açıklama - SporLookman için resmi açıklama! Canlı yayında transfer cevabıBir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi! - SporBir suç duyurusu daha: TFF adımı lekelediEski kulüp başkanının 'şike' iddiası gündem oldu: Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek para - SporEski kulüp başkanından 'şike' açıklaması geldiDursun Özbek'ten Eren Elmalı ve Metehan Baltacı sözleri: Hata yapmış olabilirler! - SporBahis skandalında 'zaman aralığı' detayıİspanya-Türkiye maçı öncesi sakatlık açıklaması: Lamine Yamal kadrodan çıkarıldı - Sporİspanya'dan açıklama: Türkiye maçı öncesi kadrodan çıkarıldıOyuncak silahla beIN Sports'u basan şahsın ifadesi! 'Pişman değilim' - SporTV binasını oyuncak silahla basan şahsın ifadesi
Sonraki Haber Yükleniyor...