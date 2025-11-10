Rıdvan Dilmen isim verdi, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı: Biri ders aldı, biri havlu attı!

Süper Lig'in 12'nci haftasındaFenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'dekarşı karşıya geldi. Ev sahibi, lider Galatasaray'ın deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olduğu haftada 4-2 kazanmasını bildi. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu ve eski teknik direktörüRıdvan Dilmen, maçın ardındançarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HER Ş EY FENERBAH Ç E'N İ N İ STED İĞİ G İ B İ OLDU "

Sports Digitale'de konuşan Dilmen, "Öylesine bir 7 gün geçti ki… Galatasaray, Trabzonspor’la oynuyor; Fenerbahçe,'En kötü berabere bitsin; ben de Beşiktaş’ı yenersem fıstık gibi olur' diyor. Bu hafta da 'Zor ama Kocaelisppr puan alsa' diyor ve her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyor. Ancak çalışırsanız karşılığını alırsınız. Fenerbahçe’nin yükselişe geçtiğini görüyoruz.Sadece oyuncuları forma sokmak değil, plan da önemlidir. Tedesco belli bir süre sonra camiayı çözdü" dedi.

"FRED, FENERBAH Ç E'N İ N KIYMET İ N İ ANLADI"

Eski milli futbolcu, "Fred bu sene dizlerinin bağı çözülmüş gibi oynuyordu. Bazı oyuncular yedek kaldığında ders alabilir veya havluatabilir. İki örnek vereyim;birisi Szymanski, birisi de Fred. Szymanski’nin dönüşü çok sağlıklı olmadı. Fakat Fred, 'Buranın kıymetini bileyim' dedi. Buranın kıymetini ona öğreten bir teknik direktör gördük. 'Otur, oynatmıyorum' dedi. Demek ki Fred empati yaptı, aynaya baktı. 1,5 ay önce kuvvetsizlikten sadece el kol hareketi yapan Fred’den, 'Ben geliyorum' diyen Fred’e dönüştü" sözlerini sarf etti.

"SZYMANSKI DEVRE ARASINDA G İ DER "

Rıdvan Dilmen, "Ben Szymanski'nin uzun vadede, devre arasında gideceğini düşünüyorum. Hocanın belli prensipleri var. 'Onu oynamaya çalışıyorum, bazı oyuncuları oraya evireceğim' diyor. Bunu yüzde 70 başardı. Fizik kaliteye bakıyorum, Fenerbahçe’nin fizik kalitesi yükseldi. Planlamayı da doğru yapıyor. Teknik direktörlük sadece '3-5-2, 4-4-2 oynatayım ve oyuncu tercihleri yapayım' değildir; maç maç planlama yaparak sezonu planlamaktır. Şu anda Tedesco’nun sezon planlamasını ve oyun anlayışının felsefesini beğeniyorum" ifadelerini kullandı.