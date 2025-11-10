Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fransız dergisi L'Express Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşet yaptı! "Avrupa onsuz adım atamıyor!"

Fransız basını, Türkiye’nin küresel gücünü manşetlerine taşıdı. L’Express, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Avrupa onsuz adım atamıyor” başlığını attı.

Fransız dergisi L’Express, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel dengelerdeki etkisini konu alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Makalede, Erdoğan’ın Ukrayna, Gazze, Afrika ve Kafkasya’da kilit aktör olarak öne çıktığına değinildi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her defasında bir adım öne geçmeyi başardığını" vurgulayan L’Express, ‘Bu eşsiz jeopolitik konum, Türkiye’yi yeniden Avrupa’nın merkezine taşıdı’ ifadelerine yer verdi.

Fransız dergisi L’Express Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı manşet yaptı! "Avrupa onsuz adım atamıyor!" - 1. Resim

AVRUPA LİDERLERİ ERDOĞAN'LA YAKIN TEMAS KURUYOR

Fransız basınına göre, Avrupa başkentlerinde Erdoğan’a bakış tamamen değişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’daki Gazze zirvesinde Erdoğan’a yaklaşarak "Artık barıştık" sözleriyle yeni dönemin sinyalini verdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de geçtiğimiz hafta Ankara’ya giderek "Türkiye’nin Avrupa’ya giden yolunu açık tutmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Makalede, İngiltere’nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye’ye satışına onay vermesinin bu yeni sürecin bir parçası olduğuna dikkat çekti.

"ERDOĞAN KENDİNİ VAZGEÇİLMEZ KILDI"

L’Express analizinde, Erdoğan’ın diplomaside belirleyici konumuna özel bir vurgu yapıldı.
Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Erdoğan kendini vazgeçilmez kılmayı biliyor. Hem Putin hem Zelenskiy ile görüşen nadir liderlerden biri. Orta Doğu’da Gazze ateşkesinde de en etkin isimlerden biri haline geldi."

Avrupa’nın, artık Ankara’yı dışlayarak hiçbir krizi yönetemediği değerlendirmesi yapıldı.

TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN STRATEJİK ORTAK

Makalede Türkiye’nin Avrupa için taşıdığı stratejik önem rakamlarla anlatıldı:

"Türkiye, Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda. Göç akınlarını kontrol ediyor, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip ve savaş drone’larında lider ülke."

Ayrıca Türkiye’nin 210 milyar avroluk ticaret hacmiyle Avrupa Birliği’nin beşinci büyük ticaret ortağı haline geldiği hatırlatıldı.

"ERDOĞAN'A KİMSE SÖZ SÖYLEYEMİYOR"

L’Express analizine sosyal medyada geniş yankı buldu.

Avrupa basınındaki yorumlarda, “Erdoğan’a artık kimse söz söyleyemiyor. Eskisinden daha güçlü. Ukrayna’da, Gazze’de, küresel krizlerde kilit aktör haline geldi. Eleştirdiğimiz her konuda çuvallıyoruz. Demokrasi ve insan hakları kartını öne sürelim bari ama o da bayatladı artık, kimse sallamıyor." denildi.

