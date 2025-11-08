Dünya basını yazdı! "Erdoğan diplomaside Batı’ya ders verdi"

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP), Türkiye’nin 2025’te Orta Doğu diplomasisinin merkezine oturduğunu yazdı.

"Bir zamanlar Batı’nın eleştirilerine hedef olan Ankara’nın, bugün hızla değişen bölgede Washington, Avrupa ve Şam arasında arabuluculuk yapan kilit ülke haline geldiğini" yazan yayın, Türkiye’nin yükselen diplomatik etkisine dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN YILDIZI YENİDEN PARLIYOR

Habere göre Ankara, 2025 yılını Orta Doğu’nun en önemli güç aracılarından biri olarak kapatıyor.

Türkiye’yi Suriye’den Gazze’ye uzanan diplomatik sürecin merkezine taşıyan değişen ittifaklar, ülkenin bölgesel etkisini yeniden canlandırdı.

SCMP, sadece bir yıl önce kimsenin Erdoğan lehine rüzgarın bu kadar hızlı döneceğini öngörmediğini yazdı.

"Washington, beş yıl önce yaptırım uyguladığı Türkiye’nin desteklediği yeni Şam yönetimine artık açık destek veriyor."

"BATI'NIN BAKIŞINDA KESKİN DÖNÜŞ"

Avrupa ve ABD’nin Ankara’ya yaklaşımının değiştiğini söyleyen yazar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ‘bölgesel istikrarın temel taşı’ olarak gördüğünü, Avrupa ülkelerinin ise Türkiye’yi ‘kıtasal güvenliğin ana unsuru’ olarak yeniden konumlandırdığına değindi.

Geçen ay İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ankara’ya giderek Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasını tamamlaması, bu yeni dönemin simgesi olarak gösterildi.

PKK SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

Haberde, Erdoğan’ın iç politikada da tarihi bir fırsatı değerlendirdiği yazıldı. PKK’nın 26 Ekim’de Kandil’de silah bırakmasının ardından örgüt savaşçılarını Türkiye topraklarından çekti. Erdoğan, sürecin "yeni bir aşamaya" girdiğini açıkladı. Bu adımların ülke içi barış sürecini güçlendirdiğine dikkat çekildi.