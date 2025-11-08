Dünya basını yazdı! "Erdoğan diplomaside Batı’ya ders verdi"
Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP), Türkiye’nin 2025’te Orta Doğu diplomasisinin merkezine oturduğunu yazdı.
"Bir zamanlar Batı’nın eleştirilerine hedef olan Ankara’nın, bugün hızla değişen bölgede Washington, Avrupa ve Şam arasında arabuluculuk yapan kilit ülke haline geldiğini" yazan yayın, Türkiye’nin yükselen diplomatik etkisine dikkat çekti.
TÜRKİYE'NİN YILDIZI YENİDEN PARLIYOR
Habere göre Ankara, 2025 yılını Orta Doğu’nun en önemli güç aracılarından biri olarak kapatıyor.
Türkiye’yi Suriye’den Gazze’ye uzanan diplomatik sürecin merkezine taşıyan değişen ittifaklar, ülkenin bölgesel etkisini yeniden canlandırdı.
SCMP, sadece bir yıl önce kimsenin Erdoğan lehine rüzgarın bu kadar hızlı döneceğini öngörmediğini yazdı.
"Washington, beş yıl önce yaptırım uyguladığı Türkiye’nin desteklediği yeni Şam yönetimine artık açık destek veriyor."
"BATI'NIN BAKIŞINDA KESKİN DÖNÜŞ"
Avrupa ve ABD’nin Ankara’ya yaklaşımının değiştiğini söyleyen yazar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ‘bölgesel istikrarın temel taşı’ olarak gördüğünü, Avrupa ülkelerinin ise Türkiye’yi ‘kıtasal güvenliğin ana unsuru’ olarak yeniden konumlandırdığına değindi.
Geçen ay İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ankara’ya giderek Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasını tamamlaması, bu yeni dönemin simgesi olarak gösterildi.
PKK SÜRECİNDE YENİ AŞAMA
Haberde, Erdoğan’ın iç politikada da tarihi bir fırsatı değerlendirdiği yazıldı. PKK’nın 26 Ekim’de Kandil’de silah bırakmasının ardından örgüt savaşçılarını Türkiye topraklarından çekti. Erdoğan, sürecin "yeni bir aşamaya" girdiğini açıkladı. Bu adımların ülke içi barış sürecini güçlendirdiğine dikkat çekildi.
AVRUPA SAVUNMASINDA TÜRKİYE FARKI
SCMP’ye göre Avrupa, Türkiye’yi artık güvenliğin ayrılmaz parçası olarak görüyor. Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasına rağmen, yerli Kaan savaş uçağı projesini hızlandırarak bağımsız savunma kapasitesini büyüttüğü kaydedildi:
"Erdoğan ülkesinin jeopolitik konumunu en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan aktif bir dış politika yürütüyor"
King’s College London’dan Bill Park Türkiye’nin hem Gazze hem Suriye’de istikrar çabaları için Washington açısından “kesinlikle bir ortak” konumunda olduğunu söyledi.
TÜRKİYE BÖLGENİN VAZGEÇİLMEZİ
Analizde, Türkiye’nin çıkarlarının doğrudan ve kalıcı olduğu vurgulandı:
Türkiye, coğrafi yakınlığı, askeri gücü ve siyasi iradesiyle diğerleri çekildikten sonra da sahada kalabilen tek aktör"
Son bölümde şu değerlendirme yer aldı:
"Ankara bazen belirli müzakerelerde manevra alanı kaybedebilir, ancak bölgenin yapısal gerçekleri Türkiye’nin önemini garanti ediyor."