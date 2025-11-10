Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de yasa dışı bahis sitesi çökertildi: 46 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis sitesi çökertildi: 46 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de yasa dışı bahis sitesi çökertildi: 46 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis şebekelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları üzerinden 7 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine karışan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yasa dışı bahis suçuna karıştığı, bu suça imkan sağladığı, teşvik ettiği ve para transferine aracılık ettiği belirlenen 46 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerine ait banka hesapları üzerinden toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

CEP TELEFONLARI, BİLGİSAYARLAR...

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 49 cep telefonu, 47 sim kart, 2 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 3 harici disk, 2 USB bellek ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 şüpheli ise tutuklandı.

