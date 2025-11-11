Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in en skorer yerlisi oldu!

EMİN ULUÇ - Kerem Aktürkoğlu, henüz 27 yaşında olmasına rağmen, Süper Lig’i domine ediyor. Başakşehir altyapısında başlayan kariyerinde zorlu virajları başarıyla dönen Kerem, Galatasaray formasıyla adım attığı Süper Lig’e Benfica tecrübesi sonrası Fenerbahçe formasıyla geri döndü ve bıraktığı yerden devam ediyor. Süper Lig’deki ilk maçına 2020-21’de çıkan millî yıldız, o tarihten bu yana 40 gol, 29 asistle en fazla skor üreten yerli oyuncu ünvanının sahibi konumunda. Sarı lacivertli formayla sekiz maçta üç asist yapan Kerem, ligdeki ilk golünü önceki akşam Kayseri ağlarına bıraktı.

TABELAYA YAZIYOR

Süper Lig’de ilk golünü 29 Ağustos 2021’de Kasımpaşa’ya atan Kerem Aktürkoğlu, ilk asistini ise 25 Ekim 2021’de Beşiktaş derbisinde yapmıştı. Kerem, Fenerbahçe’nin Kayseri galibiyetinde de bir gol, bir asistlik katkı sağladı. Üç asiste ulaşarak sarı lacivertlilerin en çok gol pası veren ismi olan Kerem, Avrupa Ligi’nde de üç gole imza attı. Kerem toplamda dört gol, üç asistle En-Nesyri ve Talisca ile birlikte en çok skor üreten oyuncu durumunda. Süper Lig’de toplam 69 gollük katkı sağlayan Kerem, millî araya moralli girdikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

TEDESCO DEVRİMİ

Bir önceki millî ara sonrası altı maçlık seri hem Domenico Tedesco için hem de Fenerbahçe açısından belirleyici olacaktı. İtalyan çalıştırıcı, başkan Sadettin Saran’ın kendine açtığı bu krediyi doğru kullandı ve 5 galibiyet, 1 beraberlikle hem Fenerbahçe’yi şahlandırdı hem de koltuğunu sağlama aldı. Fener ligde Galatasaray’ın ensesine yapıştı.