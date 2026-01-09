Diyarbakır'da bir belediye otobüsü, yolcu trenine çarptı. Feci kazada otobüs sürücüsü yaralanırken, tren ve otobüste büyük hasar oluştu. Sürücü hastaneye kaldırıldı, tren yolcuların ise başka bir trenle Batman'a gideceği öğrenildi.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Diyarbakır’da meydana gelen bir kaza yürekleri ağza getirdi. Diyarbakır-Mardin kara yolunda, Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni ile belediye otobüsü çarpıştı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ YARALI

B.A. idaresindeki belediye otobüsü ve trenin camları hasar alırken, feci kazada belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hasar alan trendeki yolcuların, başka bir trenle Batman'a gideceği öğrenildi.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETRE

Diyarbakır'da geçen haftalarda etkili olan kar yağışı sonra kar kalınlığı, il merkezinde 30 santimetreyi aşarken bazı noktalarda ise 40 santimetreye ulaşmıştı.

Yapılan ölçümlerde, Diyarbkır’ın Kocaköy ilçesinde kar kalınlığının 31 santimetreye ulaştığı tespit edilmişti. Yoğun kar yağışı, trafikte de olumsuzluklara neden olmuş, yollarda yer yer araçların kaldığı, şehir içi halk otobüslerinin vatandaşlar tarafından itilerek yola çıkarıldığı görüntüler gündem olmuştu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman illeri için dün kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, şöyle denilmişti:

Cuma günü ilk saatlerden itibaren Batman'ın kuzeyi Beşiri, Sason, Kozluk, Şırnak’ın doğusunda Beytüşşebap, Uludere, Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda Kulp ve Siirt’in doğusunda Pervari'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde yoğun kar, 20 santimetre ve üzeri şeklinde olması beklenen yağışlar cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini dürdürecek. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

