Kim Milyoner Olmak İster’de yöneltilen “Türkiye’de hangi milli bayram, bir atasözünde ‘yarısı yaz, yarısı kıştır’ denilen ayda kutlanır?” sorusuna verilen yanlış cevap, yarışmacının elenme anlarıyla birlikte sosyal medyada gündem oldu.

İlgiyle takip edilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, birbirinden dikkat çekici performanslar ve şaşırtan anlar yaşandı. Programın bu haftaki bölümünde yarışmaya katılan Lara Naz Aydur, başarılı performansına rağmen karşılaştığı milli bayram sorusunda elenerek izleyicileri şaşırttı.

İKİNCİ BARAJ SORUSUNA KADAR YÜKSELDİ

Yarışmanın ilk sorularını rahatlıkla geçen Lara Naz Aydur, barajları başarıyla aşarak ikinci baraj seviyesine ulaştı. Yarışmacı, bu başarısıyla 200 bin TL değerindeki 9’uncu soruyu açtırmaya hak kazandı.

MİLLİ BAYRAM SORUSUNDA KAFASI KARIŞTI

200 bin TL’lik kritik soruda yarışmacının karşısına, “Türkiye'de hangi milli bayram bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır?” sorusu çıktı. Soru karşısında kısa süreli bir kararsızlık yaşayan yarışmacı, joker haklarından yararlanmayı tercih etti.

Milyoner’de ‘milli bayram’ sorusu! 200 bin TL’lik soruda elendi

ÇİFT CEVAP JOKERİ KULLANDI

Heyecanın arttığı anlarda çift cevap jokerini kullanan Lara Naz Aydur, ilk cevap hakkını Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan yana kullandı. İkinci cevap hakkını ise ‘Cumhuriyet Bayramı’ olarak işaretledi. Ancak verilen cevaplar doğru olmayınca yarışmacı elenmekten kurtulamadı. Doğru cevap D: Zafer Bayramı olarak açıklandı.

Milyoner’de ‘milli bayram’ sorusu! 200 bin TL’lik soruda elendi

KAYNARCA’DAN ESPRİLİ YORUM

Yarışmacının elenmesinin ardından sunucu Oktay Kaynarca, soruya verilen cevaplar üzerine esprili bir yorumda bulunarak, “İklim değişikliğinden mi bu kararı verdin?” ifadelerini kullandı. Kaynarca’nın yorumu stüdyoda tebessümle karşılanırken yarışmanın “Ben hep yanarım Ağustos’ta” sözleri de izleyiciyi güldürdü.

50 BİN TL ÖDÜLLE VEDA ETTİ

Lara Naz Aydur, 50 bin TL ödül kazanarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına veda etti.

