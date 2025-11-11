İngiltere, ABD ile istihbarat paylaşımını askıya aldı!

İngiltere, ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlediği ölümcül saldırılar sonrası Washington’la istihbarat paylaşımını durdurdu.

CNN’e konuşan kaynaklara göre Londra, ABD’nin bu saldırılarda İngiliz istihbaratını kullanabileceğinden endişe ediyor. İngiliz yetkililer, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğine inanıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD güçlerinin dört tekneyi hedef aldığını, 14 kişinin öldüğünü, bir kişinin ise kurtulduğunu söylemişti.

"YARGISIZ İNFAZ"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, saldırıların “yargısız infaz” niteliğinde olduğunu açıklamıştı.

Kaynaklara göre İngiltere, BM’nin bu değerlendirmesine katılıyor. Washington’daki İngiliz Büyükelçiliği, Pentagon ve Beyaz Saray ise sessiz kaldı.

MÜTTEFİKLER ARASINDA KRİZ

İngiltere’nin kararı, ABD ile istihbarat iş birliğinde tarihi bir kırılmaya işaret etmekte.

İngiltere, 20 yılı aşkın süredir Karayipler’de ABD’ye istihbarat desteği sağlıyordu. Ancak Eylül ayında başlayan ölümcül saldırılar, Londra’da büyük tepkilere yol açtı. İstihbarat paylaşımı geçen ay tamamen durduruldu.

ABD'NİN "YENİ DOKTRİNİ" AVRUPA'YI İKİYE BÖLDÜ

CNN’in haberine göre ABD, Eylül ayına kadar uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi Sahil Güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle yürütüyordu. Ancak Trump yönetimi döneminde, orduya “şüpheli kaçakçıları öldürme yetkisi” tanındı.

Adalet Bakanlığı’nın gizli bir görüşüne göre, Pentagon operasyonları "Silahlı Çatışma Hukuku" kapsamında değerlendiriliyor. Ancak hukuk uzmanları, bu argümanın sivil kaçakçılar için geçerli olmadığını belirtmekte. ABD’nin vurduğu teknelerin çoğunun saldırı sırasında hareketsiz olduğu ya da geri döndüğü aktarıldı.

ABD ORDUSUNDA DA İSTİFA KRİZİ

ABD Güney Komutanlığı Komutanı Amiral Alvin Holsey’in, teknelere yönelik saldırıların yasallığına dair sorular yönelttikten sonra istifa etmek istediği öğrenildi.

Holsey’in Aralık ayında görevden ayrılması bekleniyor. Savunma Bakanlığı’ndaki hukukçular da operasyonların “yasal görünmediği” görüşünde. Ancak Bakan Hegseth’in sözcüsü, operasyonlara katılan avukatların hiçbir itirazda bulunmadığını savundu.

KANADA DA MESAFESİNİ KORUYOR

ABD’nin uzun süredir uyuşturucu operasyonlarında yanında olan Kanada da ölümcül saldırılardan uzak duruyor. Kanada Savunma Bakanlığı, “Karayipler Operasyonu” kapsamındaki faaliyetlerin ABD’nin askeri saldırılarından tamamen bağımsız olduğunu duyurdu.

Kaynaklar, Ottawa’nın istihbaratının hedef seçmede kullanılmasını istemediğini ABD’ye açık şekilde ilettiğini söyledi.