Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Hazırız

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Onur Topaç ve Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş katıldı.

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, transferle ilgili açıklamada bulundu.

"BU SPONSORLUK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Fenerbahçe'de Murat Salar, Gedik Yatırım'ın çok büyük fedakarlıklarla yeniden sponsor olduğunu belirterek, "Bu sponsorluk bizim için çok kıymetli. Gedik Yatırım, Türk finans sektörünün çok köklü ve tertemiz kurumlarından birisi. Ben de uzun yıllardır aynı sektördeyim. Gedik Yatırım'ın Fenerbahçe ile isminin anılması bizler için önemli bir gurur. Gerçek Fenerbahçelileri, Fenerbahçe'nin marka değeriyle adı birlikte anılmak isteyen kurumları Fenerbahçe'de yer almaya bir kez daha davet ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde benzer anlaşmaları göreceksiniz. Çok ciddi ilgi var. Başarılar da inşallah gelecek. Onur Bey, sağ olsun başkanımızı kırmadı ve daha yüksek bedelle imza attı. İnşallah yeni sponsorlukları da daha büyük rakamlarla camiamız duyuracak." diye konuştu.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından bir an önce çıkmak istediklerini kaydeden Murat Salar, "İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var. Bir an önce o süreci tamamlayıp Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz." dedi.

"ÖRNEK BİR KULÜP OLMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ise "Hedefimiz yalnızca sahada değil idari, ekonomik ve kurumsal anlamda da örnek gösterilen bir kulüp olmak. Bu yönde titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlaşmanın Fenerbahçe'ye, Gedik Yatırım'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZI GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ"

Transferle ilgili açıklamada da bulunan Topbaş, “Transfer konusuna gelince, anlıyorum herkes en çok bunu merak ediyor. Şu an henüz önümüzde 2 aylık bir süreç var. Takımızın da yükselerek devam eden bir performansı var. Bu durumda ben spesifik pozisyonları basın önünde konuşmaktan ziyade hocamızın talepleri doğrultusunda bir çalışma ve yapılanmayı içeride tutmayı daha doğru buluyorum. Tabii ki hocamızın isteklerinin gereklerini yerine getirmek için biz varız. Ocakta hocamız istediği takdirde bu eksikleri gidereceğiz. Takımımızı gerekli görüldüğü an güçlendirmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.