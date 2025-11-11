"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 30 Ekim 2024 tarihinde tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. 11 Kasım 2025 Salı akşamı çıkan kararla birlikte, "Ahmet Özer kimdir, CHP'de hangi görevleri üstlendi?" soruları aramalarda öne çıktı.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da doğdu. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise öğrenimini Hakkari Lisesinde sürdürdü. 1977 yılında ise Diyarbakır Lisesinden mezun oldu.

1980 yılında Van Eğitim Enstitüsü'nü, 1986 yılında da Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünü birincilikle ve bir dönem erken bitirdi. Aynı üniversitede Sosyoloji alanında yan dal yaptı.

Hacettepe Üniversitesinde Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında iki yüksek lisans yaptı. 1980'li yılların sonunda ise Özer, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen GAP Projesi'nde uzman sosyolog olarak çalıştı.

AHMET ÖZER CHP'DE HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENDİ?

1992-94 yılları arasında ise AB'nin desteklediği Almanya, İtalya, Fransa, Filistin ve İsrail'in paydaş olduğu yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen Akdeniz Ülkeleri Kentsel Gelişme Projesi'nde yer aldı.

2009 yılında ABD'de yaptığı araştırma sonucunda yazmış olduğu tezi Süleyman Demirel Üniversitesinde profesör oldu. Öte yandan üniversitede bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, dekanlık, kurucu dekanlık, rektör yardımcılığı ve senato üyeliği görevlerinde bulundu.

Ahmet Özer, yaptığı çalışmalar ile birçok sayıda ödüle layık görüldü. Son olarak da Esenyurt'tan CHP Belediye Başkan Adayı oldu ve yapılan seçim sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.