MHP'den emekli ve kamu çalışanları maaş zammına ilave talebi! Bu ay ikinci kez istendi

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA İLAVE TALEBİ

Dünya'dan edinilen bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına görüşmeleri tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memur ve emekli maaşlarına 2026 zammına ilave bir artış yapılmasını talep etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına görüşmeler tamamlandı.

Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin emekli ve kamu çalışanlarının Ocak 2026 zammına ek bir artış yapılması talebini dile getirdi.

Köklü bir reform ihtiyacını dile getiren Kalaycı, şunları söyledi:

Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz.

MHP'NİN TALEBİ İLK DEĞİL

1 Kasım 2025'te de MHP yöneticileri, emekli maaşlarına refah payı verilmesini istemişti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışla bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: