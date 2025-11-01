Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Talep MHP'den geldi: Emekliye refah payı verilsin

Talep MHP'den geldi: Emekliye refah payı verilsin

Yıl sonunda ne kadar zam alacağını merak eden emeklilere MHP’den güzel haber geldi. Emeklilere “refah payı” verilmesi ve maaşların geçim şartlarına göre ayrı bir endeksle hesaplanması istendi.

HABER MERKEZİ ANKARA - MHP yöneticileri, emekli maaşlarına refah payı verilmesini istedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışla bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağını belirterek “Ayrıca, emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikleri kademeli bir şekilde giderecek düzenlemelerin mutlaka yapılmasını gerekli görüyoruz. Bunlarla birlikte önümüzdeki süreçte esnafın ve çiftçilerin BAĞ-KUR prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi, 1’inci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanınması yönündeki düzenlemelerin yapılacağına da inanıyoruz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da emekli aylıklarının onların geçim şartlarına uygun olacak ayrı bir endekse göre hesaplanmasını, bu amaçla sosyal güvenlik sistemi ve personel rejimi yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. 

