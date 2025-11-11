Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Büyük şaşkınlığa neden oldu: Victor Osimhen nerede?

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Gabon ile karşılaşacak olan Nijerya Milli Takımı'nın paylaştığı kamp kadrosunda Victor Osimhen'in yer almaması şaşkınlığa neden oldu. Federasyon yaklaşık 6 saat sonra bir paylaşım daha yaparak bu kez Osimhen ve Beşiktaşlı oyuncu Ndidi'ye yer verdi.

Dünya Kupası bileti alabilmek için play-off maçına çıkacak Nijerya'da Victor Osimhen'ın paylaşılan kamp kadrosunda yer almaması taraftarların dikkatini çekti.

OSIMHEN'İN İSMİ YER ALMADI

Nijerya Milli Takımı, resmi x hesabından "kampta bulunan 21 oyuncu" ifadesiyle kadroyu paylaşırken aday kadroya çağrılan Osimhen'in adının olmaması şaşkınlığa neden oldu.

ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

Nijeryalı taraftarlar, yıldız golcünün isminin listede yer almamasını "Osimhen nerede" sözleriyle şaşkınlıkla karşıladı.

KADROYA DAHİL EDİLDİ

Nijerya Milli Takımı, yaklaşık 6 saat sonra bir paylaşım daha yaparak Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin de yer aldığı yeni bir kamp kadrosu listesi paylaştı.

NİJERYA'NIN DÜNYA KUPASI UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ

26 yaşındaki yıldzı golcü, Benin'i 4-0 yendikleri kritik maçta hat-trick yaparak Nijerya'nın Dünya Kupası umutlarını korumasında büyük rol oynadı.

4 TAKIM MÜCADELE EDECEK

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalindeki Nijerya-Gabon maçı 13 Kasım Perşembe akşamı TSİ 19:00'da oynanacak. Kazanan takım, aynı akşam TSİ 22:00'deki Kamerun-Demokratik Kongo maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

