Milliler adını finale yazdırdı! Rakip belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finalde İran'ın rakibi oldu.
Erkek Voleybol Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda çıktığı beşinci maçta Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek dördüncü galibiyetini elde etti ve finalde İran'ın rakibi oldu.
Organizasyondaki beşinci maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden millilerimiz, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve bu sonuçla millilerimiz, finalde mücadele etme hakkını kazandı.
🇹🇷 Filenin Efeleri finalde!— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) November 11, 2025
🏐 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finalde İran'ın rakibi oldu.pic.twitter.com/muJRHBfLyk
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı