Milliler adını finale yazdırdı! Rakip belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milliler adını finale yazdırdı! Rakip belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finalde İran'ın rakibi oldu.

Erkek Voleybol Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda çıktığı beşinci maçta Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek dördüncü galibiyetini elde etti ve finalde İran'ın rakibi oldu.

Organizasyondaki beşinci maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden millilerimiz, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve bu sonuçla millilerimiz, finalde mücadele etme hakkını kazandı.

