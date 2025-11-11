Milliler adını finale yazdırdı! Rakip belli oldu

Erkek Voleybol Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda çıktığı beşinci maçta Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek dördüncü galibiyetini elde etti ve finalde İran'ın rakibi oldu.

Organizasyondaki beşinci maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden millilerimiz, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve bu sonuçla millilerimiz, finalde mücadele etme hakkını kazandı.