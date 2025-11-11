Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Otizmli öğrenciyi merdivenlerden itmişti! Okul müdürüne tutuklama geldi

Otizmli öğrenciyi merdivenlerden itmişti! Okul müdürüne tutuklama geldi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Dün ortaya çıkan skandal görüntülerde, bir okul müdürünün otizmli öğrenciyi merdivenlerden ittiği görülmüştü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olay sonrası, yetkililer harekete geçti. Okul müdürü Bekir G., çıkarıldığı mahkemece 'Kendini savunamayacak yaşta çocuğa kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun güvenlik kamerasına skandal görüntüler yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü.

Otizmli öğrenciyi merdivenlerden itmişti! Okul müdürüne tutuklama geldi - 1. Resim

OKUL MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA

5 Kasım günü Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda yaşanan olayda okul müdürü Bekir G.'nin otizmli öğrenciyi merdivenden itmesinin güvenlik kamera kaydının basında yer alması üzerine jandarma ekipleri tarafından okul müdürü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen okul müdürü Bekir G., çıkarıldığı mahkemece 'Kendini savunamayacak yaşta çocuğa kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

