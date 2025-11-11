İstanbul'da bahis operasyonunda suçüstü! 9 kişiye gözaltı

Ülke genelinde bahis operasyonları devam ediyor.

Son olarak dün açıklanan futbolcu listesi geniş yankı uyandırırken, İstanbul'daki operasyonlar devam ediyor. Listede; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig ekiplerinden de futbolcular vardı.

Bugün ise, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

9 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Silivri ilçesinde bulunan bir villanın yasa dışı bahis sitelerine girilen dış finans evi olarak kullanıldığını tespit eden siber polisi, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Sabah saatlerinde belirlenen villaya yönelik operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, adreste 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Villada yapılan kontrollerde ise bahis sitelerine entegre şekilde çalışan panel sistemleri ile çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatı devam ettiği aktarıldı.