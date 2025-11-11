Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da bahis operasyonunda suçüstü! 9 kişiye gözaltı

İstanbul'da bahis operasyonunda suçüstü! 9 kişiye gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bahis, İstanbul, Silivri, Gözaltı, Emniyet, Haber
3. Sayfa Haberleri

Bahis operasyonları kapsamında son olarak dün açıklanan futbolcu listesi geniş yankı uyandırırken, emniyet ekiplerinin uygulamaları da devam ediyor. İstanbul’un Silivri ilçesinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine girilen ‘dış finans evi’ olarak kullanılan villada 9 kişi suçüstü yakalandı.

Ülke genelinde bahis operasyonları devam ediyor. 

Son olarak dün açıklanan futbolcu listesi geniş yankı uyandırırken, İstanbul'daki operasyonlar devam ediyor. Listede; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig ekiplerinden de futbolcular vardı.

Bugün ise, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'da bahis operasyonunda suçüstü! 9 kişiye gözaltı - 1. Resim

9 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Silivri ilçesinde bulunan bir villanın yasa dışı bahis sitelerine girilen dış finans evi olarak kullanıldığını tespit eden siber polisi, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Sabah saatlerinde belirlenen villaya yönelik operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, adreste 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Villada yapılan kontrollerde ise bahis sitelerine entegre şekilde çalışan panel sistemleri ile çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatı devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

