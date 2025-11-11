Hava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak! 'Solein' protein tozu test edilecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzun süreli uzay görevlerinde astronotların beslenmesinde kullanılabilecek, "hava ve idrardan" üretilen protein tozu üzerine pilot program başlattı.

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, yalnızca mikroorganizma, hava ve elektrik kullanılarak üretilebilen "Solein" adlı protein tozunun kullanılabilirliğini test etmeyi amaçlayan "HOBI-WAN" adlı bir pilot program başlatıldı.

İDRARDAN ÜRETİLİYOR

Buna göre, Finlandiyalı "Solar Foods" adlı girişim tarafından geliştirilen Solein, protein sentezi için azot kaynağı olarak idrarda bulunan üre bileşiğini kullanıyor.

TEST AŞAMASI BAŞLIYOR

HOBI-WAN programının ilk aşamasında bu teknolojinin yerçekimsiz ortama taşınmadan önce Dünya'daki geliştirme süreci yürütülecek. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak deneylerle üretim sisteminin mikro yerçekimi koşullarında da çalışıp çalışmadığı gözlemlenecek.

HEDEF 2035'TE TAM KULLANIM

ESA, bu tür teknolojinin uzay ortamında ilk kez deneneceğini vurgularken, Solein'in 2035 yılına kadar uzay ajansları tarafından yaygın biçimde kullanılması hedefleniyor.