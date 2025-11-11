Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Hava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak! 'Solein' protein tozu test edilecek

Hava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak! 'Solein' protein tozu test edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak! &#039;Solein&#039; protein tozu test edilecek
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), "hava ve idrardan" üretilen protein tozunu test edeceğini açıkladı. Protein tozunun astronotlar tarafından kullanılacağı ifade edildi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzun süreli uzay görevlerinde astronotların beslenmesinde kullanılabilecek, "hava ve idrardan" üretilen protein tozu üzerine pilot program başlattı.

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, yalnızca mikroorganizma, hava ve elektrik kullanılarak üretilebilen "Solein" adlı protein tozunun kullanılabilirliğini test etmeyi amaçlayan "HOBI-WAN" adlı bir pilot program başlatıldı.

Hava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak! 'Solein' protein tozu test edilecek - 1. Resim

İDRARDAN ÜRETİLİYOR 

Buna göre, Finlandiyalı "Solar Foods" adlı girişim tarafından geliştirilen Solein, protein sentezi için azot kaynağı olarak idrarda bulunan üre bileşiğini kullanıyor.

Hava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak! 'Solein' protein tozu test edilecek - 2. Resim

TEST AŞAMASI BAŞLIYOR 

HOBI-WAN programının ilk aşamasında bu teknolojinin yerçekimsiz ortama taşınmadan önce Dünya'daki geliştirme süreci yürütülecek. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak deneylerle üretim sisteminin mikro yerçekimi koşullarında da çalışıp çalışmadığı gözlemlenecek.

Hava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak! 'Solein' protein tozu test edilecek - 3. Resim

HEDEF 2035'TE TAM KULLANIM 

ESA, bu tür teknolojinin uzay ortamında ilk kez deneneceğini vurgularken, Solein'in 2035 yılına kadar uzay ajansları tarafından yaygın biçimde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kabine istifaları yetmedi, çiftçiler sokağa döküldü! Yunanistan'da hükümete mesaj
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evinde hava alırken feci son… Muhammet Taştan hayatını kaybetti - SağlıkEvinde hava alırken feci son… Muhammet Taştan hayatını kaybettiGrip gibi başlıyor, ölümcül seyredebilir! Uzmanı ‘önlem şart’ diyerek uyardı - SağlıkGrip gibi başlıyor, ölümcül seyredebilir! Uzmanı ‘önlem şart’ diyerek uyardıGrip, bronşit, zatürre hızla yayılıyor… Basit bir öksürük akciğer enfeksiyonuna dönüşebilir - SağlıkGrip, bronşit, zatürre hızla yayılıyor… Basit bir öksürük akciğer enfeksiyonuna dönüşebilirAlmanya’da doktorlara 'estetik paylaşım' yasağı! Artık 'öncesi-sonrası' fotoğrafları paylaşılamayacak - SağlıkDoktorlara 'estetik paylaşım' yasağı! 'Öncesi-sonrası' fotoğrafları paylaşılamayacakSebebi yıllarca anlaşılmıyor! Yemekten sonra karın ağrısı ve sırta vuran rahatsızlık varsa… - SağlıkSebebi yıllarca anlaşılmıyor! Yemekten sonra karın ağrısı ve sırta vuran rahatsızlık varsa…Nadir hastalık 5 yılda teşhis ediliyor - SağlıkNadir hastalık 5 yılda teşhis ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...