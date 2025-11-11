Mücadelesi doğum gününde sona erdi! Günseli Koç gözyaşlarıyla defnedildi
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Günseli Koç, uzun süredir mücadele ettiği kansere doğum gününde yenik düştü. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Koç, memleketi Kaynarca’da son yolculuğuna uğurlandı.
DOĞUM GÜNÜNDE VEFAT ETTİ
İstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Koç, doğum günü olan 10 Kasım tarihinde hayatını kaybetti.
BUGÜN DEFNEDİLDİ
Acı haber, ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu. Günseli Koç’un cenazesi, bugün memleketi Kaynarca Konak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınan öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
