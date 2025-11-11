Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mücadelesi doğum gününde sona erdi! Günseli Koç gözyaşlarıyla defnedildi

Mücadelesi doğum gününde sona erdi! Günseli Koç gözyaşlarıyla defnedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mücadelesi doğum gününde sona erdi! Günseli Koç gözyaşlarıyla defnedildi
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Günseli Koç, uzun süredir mücadele ettiği kansere doğum gününde yenik düştü. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Koç, memleketi Kaynarca’da son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki Günseli Koç, uzun süredir mücadele ettiği kansere doğum gününde yenik düştü. 

DOĞUM GÜNÜNDE VEFAT ETTİ

İstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Koç, doğum günü olan 10 Kasım tarihinde hayatını kaybetti. 

Mücadelesi doğum gününde sona erdi! Günseli Koç gözyaşlarıyla defnedildi - 1. Resim

BUGÜN DEFNEDİLDİ

Acı haber, ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu. Günseli Koç’un cenazesi, bugün memleketi Kaynarca Konak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınan öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Mücadelesi doğum gününde sona erdi! Günseli Koç gözyaşlarıyla defnedildi - 2. Resim

