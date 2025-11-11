Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarım ve Orman Bakanlığı ünlü çay firmasını ifşa etti! İnsan sağlığıyla oynuyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı ünlü çay firmasını ifşa etti! İnsan sağlığıyla oynuyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan firmaları açıklamaya devam ediyor. Son olarak Bakanlık, Öz Akçay markasının çaylarında hile yapıldığını ve bir markaya ait macunun sağlığı tehlikeye düşürecek madde barındırdığını kamuoyuyla paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açıklamaya devam ediyor.

Bakanlığın sitesinde taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

LİSTEYE 3 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Son olarak Bakanlığın yayınladığı listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 3 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ünlü çay firmasını ifşa etti! İnsan sağlığıyla oynuyorlar - 1. Resim

Şentek Organizasyon Tekstil İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Xoft İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Jetplus Maximum Performance marka macunda sağlığı tehlikeye düşürecek ilaç etken maddesi tespit edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ünlü çay firmasını ifşa etti! İnsan sağlığıyla oynuyorlar - 2. Resim

Bakanlığın son güncellediği listede İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın Yaprak siyah çayda ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka filiz siyah çayda da gıda boyası tespit edildi.

 

