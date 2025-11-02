Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 10 Kasım'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik açıklamaları gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci ve veli, "10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte MEB'in açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımlamasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 10 Kasım’da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. MEB’in duyurduğu takvime göre 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? İşte MEB'in konuyla ilgili değerlendirmeleri.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Temmuz 2025 tarihinde yapılan açıklamada, "10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?" sorusuna değinmişti.

Bakanlık, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminin 15 Mayıs 2025’te yayımlandığını ve 10 Kasım’ın ara tatil kapsamına alındığına dair iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

MEB'in açıklamalarında, 10 Kasım'ın resmi tatil kapsamına girmediği ifade edilmişti. Yani 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil kapsamına girmiyor.

2025-2026 MEB EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

- Birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

- Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

- Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

- İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

 

