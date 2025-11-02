Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsmail Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Telefon sinyaline güdümlü füze detayı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, 31 Temmuz Çarşamba günü, Tahran'da kaldığı konutta suikasta uğramasına ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama geldi. Ordu Sözcüsü Ali Muhammed Naeini, Haniye'nin konutunda yatağında oturduğu sırada pencereden içeri isabet eden bir füze ile hayatını kaybettiğini belirtti.

DIŞ HABERLER - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da 31 Temmuz 2024 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüne ilişkin İran'dan çarpıcı bir açıklama geldi. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naeini, Haniye'nin İsrail saldırısı sonrası hayatını kaybettiği olayı anlattı.

İSMAİL HANİYE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naeini, Haniye'nin İsrail saldırısı sırasında yatağında oturduğunu ve telefonla konuştuğunu dile getirdi. 

"FÜZE TELEFON SİNYALİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLDİ"

Naeini, suikast anında Hamas lideri Haniye'nin dairesinde bulunduğunun altını çizerek "Tahran'da İsmail Haniye'yi hedef alan füze, cep telefonundan gelen sinyalle evinin penceresinden içeri girdi" dedi.

Naeini "Haniye telefonla konuşurken füze doğrudan kendisine isabet etti" ifadelerini kullandı. 

İSMAİL HANİYE SUİKASTI!

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

