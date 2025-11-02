Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DNA'nız kökeninizi ele verecek! Yeni sistem kimliğinizi çözüyor

Avrupalı bilim insanları, bir kişinin DNA'sından yaşını, kökenini ve fiziksel özelliklerinin yüksek doğrulukta tahmin edebilen bir teknoloji geliştirdi. Yeni aracın, bir kişinin yaşını en fazla üç yıllık hata payıyla tahmin edebildiği belirtilirken, çalışmanın kimliği çözebileceği ifade edildi.

Polonya’daki Jagiellonian Üniversitesi ve Varşova Polis Merkezi Kriminal Laboratuvarı’ndan bilim insanlarının da aralarında bulunduğu bir Avrupa araştırma ekibi, bir kişinin DNA’sından yaşını, kökenini ve diğer özelliklerini son derece yüksek doğrulukla tahmin edebilen güçlü bir adli tıp aracı geliştirdi.

VISAGE (Visible Attributes through Genomics) adı verilen uluslararası proje, Avrupa genelinde bir düzineden fazla kurumdan uzmanları bir araya getirdi.

KÖKENİNİZ, YAŞINIZ, HATTA GÖRÜNÜŞÜNÜZ...

Polonya’nın Pomeranya Tıp Üniversitesi profesörü ve eski Jagiellonian Üniversitesi araştırmacısı Dr. Ewelina Pospiech, TVP World’e yaptığı açıklamada projeyi "Polonya için büyük bir başarı olarak" nitelendirdi.

Pospiech, "Bu proje kapsamında geliştirilen araç şu anda dünya genelinde test ediliyor ve doğrulanıyor. Gerçekten önemli bir bilimsel başarı" dedi.

Pospiech’e göre proje, bir kişinin DNA’sına bakarak görünüş, biyocoğrafi köken ve yaş gibi insan özelliklerini yüksek doğrulukla tahmin edebilecek yöntemler geliştirmeyi amaçlıyordu.

Bu adli tıp atılımı, DNA metilasyonu adı verilen kimyasal bir sürece dayanıyor. Bu süreçte metil grubu bileşikleri DNA zincirine eklenerek gen aktivitesi değiştiriliyor, yaş ilerledikçe bu süreçte de değişimler meydana geliyor.

EN FAZLA ÜÇ YILLIK HATA YAPIYOR

Pospiech, 2011’den beri benzer tekniklerin kullanıldığını ancak polis soruşturmalarında her zaman etkili olmadığını, çünkü biyolojik örneklerin çoğu zaman çok küçük veya hasarlı olabildiğini belirtti.

VISAGE projesi, laboratuvar ve yazılım analizleriyle çok daha hassas bir model oluşturdu. Yeni araç, bir kişinin yaşını en fazla üç yıllık hata payı ile tahmin edebiliyor.

Pospiech, "Örneğin, bir örneğin hangi yaş aralığındaki bir kişiye ait olduğu daha kesin şekilde belirlenebilirse, şüpheli havuzu da o kadar daralır" ifadelerini kullandı.

