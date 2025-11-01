Rus keşif uçağı sınırda üçüncü kez yakalandı! Polonya MiG-29’ları devreye girdi!

Polonya Hava Kuvvetleri, Baltık Denizi üzerinde bir Rus keşif uçağını durdurdu.

Polonya ordusuna göre, Rus Il-20 tipi uçak uçuş planı olmadan ve transponderi kapalı şekilde uçtu.

POLONYA MİG-29'LARI HAVALANDI

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Polonya MiG-29 savaş uçakları, sabah saatlerinde Rusya’ya ait Il-20 tipi keşif uçağını tespit etmesinin ardından havalandı.

Açıklamada, "Rus uçağı uçuş planı olmadan ve transponder kapalı şekilde uçtu. Bölgedeki uçuş güvenliği açısından potansiyel bir tehdit" ifadesine yer verildi.

RUS FAALİYETLERİ ARTIYOR

Polonya ordusu, Baltık bölgesinde Rus hava faaliyetlerinin arttığını paylaştı.

Açıklamada, “Bu hafta yaşanan üçüncü benzer olay, Rus uçaklarının bölgede daha aktif olduğunu gösteriyor” denildi.

Hafta başında da iki Rus keşif uçağı, uçuş planı olmadan ve iletişim sistemleri kapalı şekilde tespit edilmişti.

Geçen hafta, bir başka Il-20 keşif uçağı Norveç’in kuzeyinde, Barents Denizi üzerinde görülmüştü.

Norveç Hava Kuvvetleri, F-35 savaş uçaklarıyla uçağı tanımladıklarını ve operasyonun “rutin” şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

NATO, bölgedeki hava devriyelerini artırmaya hazırlanıyor.