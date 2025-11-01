Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Korku dolu anlar! Araç alev alıp akaryakıt istasyonuna devrildi

Korku dolu anlar! Araç alev alıp akaryakıt istasyonuna devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın İznik ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün karıştığı motosiklet kazasında, alev alan motosiklet akaryakıt istasyonuna devrildi. İstasyon çalışanının hızlı müdahalesi faciayı önledi.

15 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı motosiklet, başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev alarak bir akaryakıt istasyonuna devrildi. İstasyon çalışanları yangına saniyeler içinde müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, BİRİ ALEV ALDI

Kaza, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü A.T. (15) yönetimindeki motosiklet ile Y.Y. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev aldı ve yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna devrildi.

Korku dolu anlar! Araç alev alıp akaryakıt istasyonuna devrildi - 1. Resim

HIZLI MÜDAHALESİYLE FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Alevleri fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın tüpüyle hızla müdahale ederek faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki genç sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korku dolu anlar! Araç alev alıp akaryakıt istasyonuna devrildi - 2. Resim

Korku dolu anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Brighton - Leeds United maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 milyonluk cipe çarpmamak için tatlıcı dükkanına daldı - 3. Sayfa15 milyonluk cipe çarpmamak için tatlıcıya daldıTakla atan araçtan fırladı! 16 yaşındaki çocuk oracıkta can verdi - 3. SayfaTakla atan araçtan fırladı! 16 yaşındaki çocuk oracıkta can verdiGece yarısı facia: Kamyon arızalı tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti - 3. SayfaGece yarısı facia: Kamyon arızalı tıra çarptı, sürücü hayatını kaybettiGüvenlik kamerasını boruyla kullanılamaz hale getirdi! - 3. SayfaGüvenlik kamerasını boruyla kullanılamaz hale getirdi!Avukat cübbesiyle araç tanıtımı başına dert açtı! Suç duyurusu yapıldı - 3. SayfaAvukat cübbeli galerici şimdi yandı!Tıra çarpan otomobil hurda yığınına döndü! Yaralılar var - 3. SayfaTıra çarpan otomobil hurda yığınına döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...