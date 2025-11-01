Korku dolu anlar! Araç alev alıp akaryakıt istasyonuna devrildi

15 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı motosiklet, başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev alarak bir akaryakıt istasyonuna devrildi. İstasyon çalışanları yangına saniyeler içinde müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, BİRİ ALEV ALDI

Kaza, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü A.T. (15) yönetimindeki motosiklet ile Y.Y. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev aldı ve yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna devrildi.

HIZLI MÜDAHALESİYLE FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Alevleri fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın tüpüyle hızla müdahale ederek faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki genç sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korku dolu anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.