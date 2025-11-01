Tıra çarpan otomobil hurda yığınına döndü! Yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarında N.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Savrulan araç bariyerleri aşıp ardından karşı şeride geçerek M.K. idaresindeki tıra çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan ikisi çocuk toplam 4 kişi yaralandı.



Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.