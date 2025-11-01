Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İmamoğlu'nun diploma davası harekete geçirdi! Mahkemede şova izin verilmeyecek

İmamoğlu'nun diploma davası harekete geçirdi! Mahkemede şova izin verilmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İmamoğlu&#039;nun diploma davası harekete geçirdi! Mahkemede şova izin verilmeyecek
Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza İnfaz Kurumu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen diploma davasını bir 'siyasi şova' dönüştürmesi, yeni bir düzenleme süreci ile ilgili yargı yönetimini harekete geçirdi. Artık cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde diploma davasını 'siyasi şova' dönüştürmesi sonrası harekete geçildi. Silivri ve Metris Ceza İnfaz Kurumları idaresinden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, artık cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek.

ÖNCEDEN ONAY ŞARTI

22 Ekim tarihli yazıyla, Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisindeki 9 duruşma salonunun tahsis ve kullanım usulü yeniden düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman imzasını taşıyan resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemelerin birbirlerinden habersiz aynı salonu talep etmeleri planlamada aksaklığa neden olmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, güvenlik tedbirleri ve dosya taraf sayısına göre uygun salon planlaması yapılabilmesi için tüm taleplerin Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden koordine edilmesi gerekmektedir"

Sabah'ta yer alan habere göre yeni sistemle mahkemeler, cezaevlerinde duruşma yapmadan önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazacak. Müzekkerede sanık, müşteki, vekil, tanık ve taraf sayısı belirtilecek. Bakırköy Başsavcılığı, bu bilgilere göre ve de aynı tarihte yapılacak diğer mahkemelerin bildirdiği sayısal verilerle beraber 9 duruşma salonundan uygun olanını ihtiyaca ve koşullara uygun şekilde planlayarak, ilgili mahkemelere bildirecek.

İmamoğlu'nun diploma davası harekete geçirdi! Mahkemede şova izin verilmeyecek - 1. Resim

DURUŞMAYI SİYASİ ŞOVA ÇEVİRMİŞTİ

Diploma davası sırasında 59. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Ali Doğan'ın ısrarla 1 numaralı, 1000 kişilik büyük duruşma salonunu talep etmesi tartışılmıştı. Sanık sayısı yalnızca bir ve tutuksuz olmasına rağmen, duruşmanın 947 kişilik en geniş salonda yapılması, mahkeme disiplinini zedeleyen kalabalık görüntülere neden olmuş, yargılama salonu sloganlar, alkışlar ve politik tezahüratlarla birlikte yabancı basında adeta "şov atmosferine dönüşmüş" eleştirilerini beraberinde getirmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tıra çarpan otomobil hurda yığınına döndü! Yaralılar varGüllü'nün ölümünde yeni tanık konuştu! Tuğyan, annesini planlı öldürmek istemiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir Sındırgı hafta sonuna depremle uyandı! 4,2 ile sallandılar - GündemBalıkesir hafta sonuna depremle uyandı!Şener Üşümezsoy "tehlike sona erdi" dedi, benzetmesi şaşırttı: "Düdüklü tencere mantığıyla çalışıyor..." - Gündem"Artık büyük deprem tehlikesi yok"Kurtulmuş 'komisyon 70 saat çalıştı' dedi! 16 toplantıda 130 kişi dinlendi - GündemKurtulmuş 'komisyon 70 saat çalıştı' dedi! 16 toplantıda 130 kişi dinlendiALTAY bugüne kolay gelmedi! İşte Türkiye'nin asırlık tank serüveni - GündemALTAY bugüne kolay gelmediMüstehcen video tuzağıyla vurgun! Çoğu insan utanarak şikayetçi olamıyor - GündemMüstehcen video tuzağıyla vurgunSuçlu çocuk sayısı her gün artıyor! Mücadele için yeni tedbirler yolda - GündemSuçlu çocuk sayısı her gün artıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...