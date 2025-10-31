Casuslar kraliçesi! İBB soruşturmasına giren esrarengiz kadın 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen casusluk soruşturmasının baş şüphelisi Hüseyin Gün’ün itirafl arı çarpıcı bağlantıları gün yüzüne çıkardı. Türkiye, ilginç isimlerle tanıştı. Onlardan biri Gün’ün “manevi annem” dediği Seher Alaçam idi. 1950 doğumlu Alaçam, Türkiye’nin en büyük reklam ajanslarından biri olan Sun Ajans Reklam Ltd. Şti.’nin sahibiydi. Uzun yıllar Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nin yöneticiliğini yapmıştı. Aynı zamanda İngiliz vatandaşıydı. Yeniköy’de bir villada yaşıyordu.

MERDAN’A PARA VERDİ

2004 yılında Alaçam’ın ajan Hüseyin Gün ile yolları kesişti. Birlikte iş yapmaya karar verdiler. Avicenna Capital isimli şirketi kuran Gün, Alaçam’a yüzde 25 hisse verdi. Gün, kâğıt üzerinde kurulmuş holdingler üzerinden bazı savunma şirketlerine gizlice para transferleri gerçekleştirdi. Alaçam, Gün ve Alaçam’ın oğlu Ümit Deniz, birlikte reklam şirketi kurdu. Hüseyin Gün’ün Wickr uygulamasına giriş şifresi sehergul1950 idi. Gün, İstanbul’a geldiğinde Alaçam’ın evinde kalıyordu. Alaçam varlıklı bir kadındı. Casusluk soruşturmasında ismi geçen Tele1’in sahibi Merdan Yanardağ’a da para yardımlarında bulunuyordu. Gün, eski CIA ajanı Aaron Barr’a İBB’nin kişisel verilerini kullandırarak rapor yazdırdı. Seçimden sonra ikili İmamoğlu’nu ziyaret etti.

HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU

Soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün ile birlikte çekilmiş fotoğrafıyla konuşulan Alaçam, 2022 yılında Yeniköy’deki villasının havuzunda ölü bulundu. Kilyos Mezarlığına defnedildi. Seher Alaçam’ın el ve ayak bileklerinde morarma vardı. Kadının kaburgasında da kırık olduğu öne sürüldü. Ancak otopsi yapılmadı. Oğlu Ümit Deniz Alaçam yıllar sonra 112’yi arayıp Hüseyin Gün’ü “ajandır” diyerek ihbar etti. Savcılık soruşturma başlattı. İddiaya göre Hüseyin Gün olay günü hizmetçi ve şoförleri izin vererek villadan uzaklaştırdı. Gün’ün, Alaçam’ın en az 10 milyon avro parasını da aldığı belirtiliyor. Güvenlik birimleri Alaçam’ın da Hüseyin Gün gibi istihbaratçı olduğunu düşünüyor.