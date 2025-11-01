Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çorum'da dehşet! Hayvan otlatma kavgasında komşusunu öldürüp intihar etti

Çorum’un Ortaköy ilçesinde Cemal Yılmaz ile komşusu Coşkun Gündüz arasından hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Yılmaz, komşusunu silahıyla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Esentepe köyünde Cemal Yılmaz (35) arazide hayvanlarını otlatırken komşusu Coşkun Gündüz de (30) traktörüyle tarlasını sürmek istedi. İkili arasında 'hayvan otlatma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ÖNCE KOMŞUSUNA, SONRA KENDİSİNE SIKTI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Coşkun Gündüz'e ateş etti. Yılmaz, komşusunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Cemal Yılmaz ve Coşkun Gündüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

