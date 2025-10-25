Çorum'da yürekleri sızlatan görüntü! Yakınları tarafından hastanede terk edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çorum'da hastane görevlileri tarafından yapılan aramalara rağmen yakınları tarafından alınmayan 85 yaşındaki Fevziye K., hastane polisinin girişimleriyle huzurevine yerleştirildi.
Çorum'da bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Fevziye K.'yi, yakınları almaya gelmedi.
HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ
Bunun üzerine devreye giren hastane polisi tarafından yapılan görüşmelerde, Fevziye K.'nin huzurevine yerleştirilmesi sağlandı.
Yaşlı kadın polis ekiplerince hastaneden alınarak huzurevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci