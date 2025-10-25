Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çorum'da yürekleri sızlatan görüntü! Yakınları tarafından hastanede terk edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da hastane görevlileri tarafından yapılan aramalara rağmen yakınları tarafından alınmayan 85 yaşındaki Fevziye K., hastane polisinin girişimleriyle huzurevine yerleştirildi.

Çorum'da bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Fevziye K.'yi, yakınları almaya gelmedi.

HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine devreye giren hastane polisi tarafından yapılan görüşmelerde, Fevziye K.'nin huzurevine yerleştirilmesi sağlandı.

Yaşlı kadın polis ekiplerince hastaneden alınarak huzurevine teslim edildi.

