Balıkesir Sındırgı hafta sonuna depremle uyandı! 4,2 ile sallandılar

Balıkesir Sındırgı hafta sonuna depremle uyandı! 4,2 ile sallandılar

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremler olmaya devam ediyor. Son verilere göre 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelirken, vatandaşlar sabah saatlerinde panik yaşadı.

Balıkesir Sındırgı'da 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.58'de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının derinliği 6.8 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıklarken, derinliğini 14.2 kilometre olarak duyurdu.

PANİK YAŞANDI

Deprem sosyal medyada da gündem olurken, vatandaşlar sarsıntı nedeniyle uykularından uyandıklarını belirterek çok korktuklarını ifade etti.

