Deprem riski yüksek Zeytinburnu'nda akılalmaz görüntü: Yıkım sırasında apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı

İstanbul'da Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski yüksek olan bölgelerden olan Zeytinburnu'nda akılalmaz görüntüler geldi.

Veliefendi Mahallesi'nde bulunan 3 bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmaya başlandı. Binaların yıkımı sırasında bitişikteki 3 katlı binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarı bulunmayan bina havadan görüntülendi.

İlgili Haber Deprem uzmanından kritik açıklama: Bilim insanlarının ezberini bozdu

3 binanın yıkımını yapıp yeniden inşa edecek firma sahibi müteahhit İhsan Kaya, "Biz buraya başlamadan önce bu arkadaşların hepsini tek tek gezdik, onları uyardık. Sizin kentsel dönüşüm yapmadığınız duvarın bizim duvarımız olmadığını arkadaşlara ilettik.

TEK TEK UYARMIŞLAR

'Eğer burada malzemeniz eksiğiniz varsa yan tarafa çekin. Bir zarar görmesin' dedik. Uyarmamıza rağmen bu arkadaş hiçbir önlem almadı. Kentsel dönüşüm olduğu için ve deprem bölgesi olduğu için biz insanların mağdur olmaması için bir an önce çalışma başlattık. Bir an önce bitirmek istiyoruz. Biz daha önce bu insanları tek tek uyarmışız. Ama biz yıkıma başladıktan sonra bu arkadaş gelip gece 05.00 gibi oradaki malzemeleri atıp kalkıp televizyon kanalarını çağırıp şov yapıyor. Bizden 250 bin TL istedi. Biz 'sana para veremeyiz' dedik" diye konuştu.

ODASINI GENİŞLETMEK İÇİN DUVARI KULLANMIŞ

Kentsel dönüşümün başladığı apartmanlardan birinde yaşayan Hatice Özbek, duvarı olmayan binanın 1993'te yapıldığını ardından iki bina arasındaki boşluktan yararlanarak binasını genişlettiğini iddia ederek, "Kendi ek duvar örmüyor buranın duvarını kullanarak odasını genişletiyor.

İlgili Haber 20 yıl sonra eskisinden daha gür akıyor! Deprem kuruyan pınarı uyandırdı

Aylardır belli burasının yıkılacağı bir haftadır da çevresi çevrili olmasına rağmen bilmelerine rağmen yaptırmıyorlar. Birkaç gün önce burası yıkılırken üst katta yer açılınca haber veriliyor.

Yetkili kişiler geliyor 'sizlik bir durum yok, yıkmaya devam edebilirsiniz' deniyor. Buna rağmen diğer taraflar yıkılıp burası beklemeye alınıyor. Burası beklemeye alınmasına rağmen 'duvarınızı örün hani mağduriyet yaşamayın' diyorlar ki 'boşver siz yıkın' diyorlar. Bu gece de tutuyorlar, koltuklarını dışarı atıyorlar. Bizim eşyalarımız döküldü, mağduruz anlamında yapıyorlar ama alakası yok" ifadelerini kullandı.