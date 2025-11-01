Şener Üşümezsoy "tehlike sona erdi" dedi, benzetmesi şaşırttı: "Düdüklü tencere mantığıyla çalışıyor..."

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı ve Kütahya Simav’da meydana gelen depremlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde iki depremin “ikiz deprem” olarak gerçekleştiğini ve ikinci fayın kırılmasıyla bölgedeki deprem riskinin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

DEPREMLERE 'YANGIN' BENZETMESİ

Sındırgı’daki depremleri “yapışmış fay” teorisiyle açıklayan Üşümezsoy, bir fayın hareket etmediği bölgelerde çevresinde küçük kırılmaların oluştuğunu belirtti. Bu kırılmaların, büyük depremlere zemin hazırladığını ifade eden uzman, yaşanan süreci bir orman yangınına benzetti:

“İlk deprem birinci orman yangını gibi. Arta kalan kırık bölgeler sonraki depremleri tetikliyor. İkiz deprem dediğimiz ikinci 6.1’lik sarsıntı da buna örnek.”

"ÜÇÜNCÜ FAY YOLUNA GEREK KALMADI"

Ülke TV'de konuşan ve Sındırgı’daki iki depremin farklı derinliklerde meydana geldiğini vurgulayan Üşümezsoy, “İlk deprem 15 kilometre derinlikteydi, ikinci deprem ise 7 kilometrede, dağın üzerinde oluştu. İkinci fay kırıldıktan sonra artık üçüncü bir fay yoluna gerek kalmadı” dedi.

Kütahya Simav’daki 5.4 ve 5.0 büyüklüğündeki depremlerin ana fayla bağlantılı olmadığını savunan Üşümezsoy, bunları “deprem fırtınası” olarak nitelendirerek, bölgede birçok küçük fayın bulunduğunu ve bu tür depremlerin büyük sarsıntılara dönüşmediğini aktardı.

SICAK SU YENİLENME GÜCÜNÜ AZALTIYOR

Uzman isim, Sındırgı’da yıllar sonra tekrar ortaya çıkan sıcak suyun da deprem sürecini etkilediğine dikkat çekti. Üşümezsoy, durumu 'düdüklü tencere' ve 'fay vanası' örnekleriyle açıkladı:

"Tabakaları koyun... Düdüklü tencereyi... Isıtın suyu... Kapağını toptan açtığı zaman FAY aşağıdaki bütün sıcak su yukarı boşalıyor buna FAY'a VANA diyoruz. Yani aşağıda kitli olan sıcak suyu Kırıkla açılınca birdenbire yarık boyunca su yukarı çıkıyor... Ve ortamın basıncı düşünce de ortamda deprem yenilenme gücü kalmıyor.