Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

8 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası