6.1'lik depremin ardından dev kaya yerinden koptu! Kütahya'da orman yolu kapandı

Geçtiğimiz gün (27.10.2025) Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını, can kaybının olmadığını açıkladı.

KÜTAHYA'DA DEV KAYA YERİNDEN KOPTU

Depremin hissedildiği kentlerden biri de Kütahya'ydı.

Kütahya'nın Emet ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer, yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki dev kayayı gördü.

Bunun üzerine Tunçer, durumu Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgede yapılan incelemede, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından tonlarca ağırlıktaki kayanın bulunduğu yerde çıkarak yola kaydığı değerlendiriliyor.

EKİPLERCE KALDIRILDI

Tunçer, yaptığı açıklamada, kayanın daha önce yolun üst kısmında bulunduğunu depremin ardından ise yola kaymış olabileceğini ifade etti.

Yolu kapatan kayanın ekiplerce kaldırılacağı öğrenildi.