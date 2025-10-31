Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul Bağcılar'da patlama! Yaralılar var, ekipler olay yerinde

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bodrum katında bulunan dairede korkutan bir patlama meydana geldi. İhbar sonrası ekipler olay yerine geldi. Olayda yaralıların olduğu belirtildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yürekleri ağza getiren bir hadise yaşandı.

BAĞCILAR'DA PATLAMA

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evde bulunan vatandaşlar yaralandı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

