İstanbul Bağcılar'da patlama! Yaralılar var, ekipler olay yerinde
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bodrum katında bulunan dairede korkutan bir patlama meydana geldi. İhbar sonrası ekipler olay yerine geldi. Olayda yaralıların olduğu belirtildi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yürekleri ağza getiren bir hadise yaşandı.
BAĞCILAR'DA PATLAMA
Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evde bulunan vatandaşlar yaralandı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş