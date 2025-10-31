Otopsi raporu tamamlandı! Ayşe Tokyaz'ın ölüm sebebi belli oldu

11 Temmuz tarihinde İstanbul Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Tokyaz'ın otopsi raporunun tamamlandığını duyurdu.

Erdinç konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Küçükçekmece'de öldürülüp Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan valizden çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre, Tokyaz künt kafa travmasına bağlı burun kemiği kırığı ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda ekimoz tespit edilirken, beyin dokusunda ileri derecede çürüme ve kanama da belirlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç hakkında 'tasarlayarak öldürme', ona yardım eden 6 kişi hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçlarından dava sürüyor. Ailesi şimdi tek bir şey istiyor: Ayşe için adalet."

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç, 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.