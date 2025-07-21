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Katledilen Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Katledilen Ayşe Tokyaz&#039;ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski polis Cemil Koç tarafından vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı.

Türkiye İstanbul'da yaşanan bir vahşetle daha sarsıldı. Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, cinayete kurban gitmiş ve parçalanan cesedi Eyüpsultan'da yol kenarında bulunmuştu. Ayşe Tokyaz'ı canice öldüren Cemil Koç ve ona yardım eden 6 kişi tutuklandı. 

KARDEŞİ SON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ayşe Tokyaz’ın öldürülmeden önceki videosu ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz'ın son videosunu kardeşi Esra Tokyaz, kendi sosyal medya hesabından "Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını" sözleriyle paylaştı.

Katledilen Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı - 1. Resim

"HAKKIMI HELAL ETMEDİĞİM İNSANLAR VAR"

Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda, şu sözleri kullandı:

Katledilen Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı - 2. Resim

"Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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