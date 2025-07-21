Katledilen Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi konuştu: Televizyonda gördüğümüz 1200 km sonra bizi buldu

Cemil Koç tarafından vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi, korkunç olayın sürecini anlattı. Katil zanlısının kız kardeşini kendileri üzerinden tehdit ettiğini ve peşini bırakmadığını anlattı. Kardeşini Adli Tıp'ta gördüğünde yaşadığı acıyı anlatan Abdülkadir Tokyaz, "Ben hiç bilmezdim ki, televizyonda izlediğimiz şeyin 1200 km sonra bizi bulacağını. Ben onları sevmeye kıyamazdım. Ayşe'nin bavuldaki görüntüsünü görünce yıkıldım. Kız kardeşim nasıl sığdı oraya, acı çekti mi?" dedi.

Türkiye geçtiğimiz haftalarda üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın korkunç cinayetiyle yankılandı. Eski polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice katledilen Ayşe'nin cinayete dair soruşturma sürerken ağabeyi Abdülkadir Tokyaz, yaşadıkları büyük acıyı anlattı.

Sabah'ta yer alan haberde, ağabey Tokyaz, katil zanlısının kız kardeşini kendileri üzerinden tehdit ettiğini söyledi. 2015 yılında İstanbul'a taşındıklarını ancak geri döndüklerini ise şu cümlelerle anlattı:

"Ben İstanbul'u hiç sevemedim. 2015'de İstanbul'a taşınmıştık. Çok az bir süre kaldık, anneme 'İstanbul'dan gidelim. Ben ailedeki tek erkeğim. Dört tane kızkardeşim var, bu şehir bizi yutar' dedim. Gerçekten de İstanbul bizi yuttu"

"TELEFONUNA CASUS PROGRAM YÜKLEMİŞ"

Cemil Koç'un varlığından haberinin olmadığını söyleyen Tokyaz, "Ayşe'ye bu adamdan uzak dur, sana zarar verir diye uyarmışlar. Ayşe'nin telefonu kırılıyor, bu adam da telefon alıyor. Eminim ki, bu adam kardeşimin telefonuna casus programı yüklemiş. Adam o günden sonra her şeyden haberdar olmaya başlıyor. Kardeşim ne yapıyorsa biliyormuş.

Kardeşim ayrılıyor, ayrıldıktan sonra Cemil Koç tehdit etmeye başlıyor. Benim adresimi, ailemin ev adresini söyleyerek, kardeşimi tehdit etmiş. Ayşe'ye gözdağı vermek, gücünü ispatlamak için her türlü şeyi yapmış. Ayşe'ye psikolojik baskı uyguluyormuş. Ses kaydı medyaya düştü. Zaten o kayıtta 'ben her şeyi öğrenirim, siz eziksiniz' diyor.

Kızları her zaman aşağılayıp, baskı yapıyormuş. Ayşe'yi ailemiz üzerinden tehdit ediyormuş. Görüşmek istediğinde Esra, Ayşe'ye 'Allah aşkına görüşmeye gitme' diyor. 'Senin bilmediğin şeyler var, görüşmeye gideceğim, bana sürekli baskı yapıyor. Bundan kurtulmak istiyorum, yakamdan düşmüyor' demiş Ayşe" ifadelerini kullandı.

"NASIL ÖLDÜ KARDEŞİM, ACI ÇEKTİ Mİ?"

Kardeşinizin ölüm haberini aldığı anları da anlatan ağabey şunları söyledi:

"Özel güvenlikçiyim, Cumartesi gecesi çalışıyordum. O gece sabaha karşı dörtte amcamın oğlu Ayşe kayıp dedi. Ben de Esra'yı aradım, hemen İstanbul'a geliyorum dedim. Yola çıktığımda Ayşe kayıp zannediyordum. Yoldayken Adli Tıp'tan aradılar. Ben işte o zaman anladım kardeşimin öldüğünü. Adli Tıp'a gittiğimde kardeşimin DNA'sını aldıklarını söylediler. Sonuçlanınca bizi çağırdılar. Kız kardeşim olduğu kesinleşince ölüm belgesini yazdılar. Yıkıldık. Nasıl öldü kardeşim? Acı çekti mi? Bu kız ölürken anne mi diye bağırdı, abi diye mi bağırdı? Canı yandı mı acaba? İnşallah kardeşim acı çekmeden ölmüştür

Ben ailedeki tek erkeğim. Dört tane kız kardeşim var. İstanbul'dan taşındık. Ben dönmek istedim ama Ayşe de Esra da 'Abi bizi okut, hayallerimiz var' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Ek işler de yaparak onlara maddi destek olduk. Kendim yemek yemiyordum, yemek kartımı onlara veriyordum. Kendi hayatımdan kısıp, kardeşlerimi okutuyordum. İstanbul'dan kefenle getirdim kardeşimi, daha fazla acı çekmesin diye hemen defnettik."

"ZARARLI DİYE KOLA BİLE İÇMEZDİ"

Cemil Koç savcılık ifadesinde Ayşe Tokyaz'ın "zararlı madde içti ve düştü" iddialarına cevap veren Tokyaz'ın ifadeleri şöyle:

"Daha önceki sevgilisini öldürdüğü zamanda evcil hayvan için kavga ettik, 6. kattan atladı demiş. Akıl var, mantık var. Kim evcil hayvan için 6. kattan atlar? Şimdi de kız kardeşim için merdivenden düştü diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de şunu söylemek isterim, Ayşe zararlı madde asla kullanmıyordu. Benim iki kızkardeşimin de asla zararlı bir alışkanlığı yok. İmkanı yok, böyle bir şeyin. Kola bile zararlı diye içmezlerdi. Kız kardeşim sağlıkçı zaten, doktorlarla ameliyatlarda staj görüyordu"

Esra Tokyaz

Ayşe'nin ikizi Esra'yı yanından ayırmayacağını söyleyen ağabey vicdanları sızlatan şu açıklamaları yaptı:

"Düşündükçe kahroluyorum. İçim yanıyor. Cemil Koç'un daha önce Ece diye bir kadını da öldürdüğü söyleniyor. O gün bu adam tutuklansaydı, cezasını çekseydi bugün kardeşim yaşardı. Kardeşime klinik mi açayım diye hayal kurarken, kardeşimin ölüsünü aldım. Kız çocuklarını okutalım dedik, kardeşlerimi okutması için şehirdışına gönderince de ölüsünü aldık. Şimdi diğer aileler çocuklarını nasıl göndersin İstanbul'a? Esra'yı yanımdan ayırmayacağım artık. Ben bir daha İstanbul'a göndermem. Zaten psikolojisi hiç iyi değil. Esra bir deri bir kemik kaldı, bitmiş vaziyete.

Kardeşimi Adli Tıp'ta görmek istedim. 'Görmeseniz daha iyi olur' dediler ama ben gördüm. Ama bu konuyla ilgili daha fazla detay vermek istemiyorum. Onun yokluğu beni kahrediyor."

"MÜNEVVER'LE AYNI ŞEYİ YAŞADI"

"Cemil Koç'u mahkemede görünce neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise Tokyaz, şu cevabı verdi:

"Niye öldürdün? El bebek gül bebek büyüttüğümüz kardeşime neden kıydın? Ve en çok merak ettiğim şey kardeşim acı çekti mi? diye sormak istiyorum. O adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Kamuoyunun da desteğiyle İnşallah en ağır cezayı alır. İnancımız tam. Ben hiç bilmezdim ki, televizyonda izlediğimiz şeyin 1200 km sonra bizi bulacağını.

Münevver Karabulut gibi kardeşim aynı şeyi yaşadı. Kızları kandırıp, gözünü boyayıp, sonra da tehditle yanında tutuyor böyleleri. Ben de erkeğim. Ben de sevdim ama reddedilince gururlu biçimde çekildim. Nasıl kıyıyorlar kızlarımıza? Aklım almıyor. Allah bizim gibi kimseyi yakmasın, ocağına böyle ateş düşürmesin. En ağır cezayı alırsa, içimize su serpilecek. İnşallah en ağır cezayı alır da, başka kızlarımız aynı kaderi yaşamaz"