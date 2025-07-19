Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 polis gözaltında! Şüphelilerin ifadeleri kan dondurdu: Bir bavul var ebediyete gidecek

Ayşe Tokyaz cinayetinde katil Cemil Koç'a yardım eden tutuklu sanık Barış Can A., "Necmettin beni aradı 'Bir bavul var ebediyete gidecek' dedi. Bana ceset olduğunu söylemedi, şaka yaptı sandım. 300 bin lira istedim" ifadelerini kullandı. Şüpheli valizi bırakırken gelen koku sonrası ağaçlık alana attıklarını söyledi. Öte yandan cinayetle ilgili bir polis memurunun gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin cinayet sürecinde sık sık Koç'la görüştükleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Cani Cemil Koç, ifadesinde Ayşe Tokyaz'ın merdivenlerden düşerek öldüğünü, cesedi valize koyduğunu ve arkadaşı Oğuz K. ile birlikte evden çıkarttığını anlattı. Koç "Oğuz K. beni yarı yolda bırakınca meyhaneye gittim. Oraya çağırdığım Necmettin E. İle 500 bin TL karşılığında cesedi yok etmesi için anlaştım" ifadelerini kullandı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER!

Sabah'ın haberine göre, cesedi park halindeki BMW'den alan Necmettin E.'ye valizi yok etmesinde yardım eden şüphelilerden biri de Barış Can A.'ydı. Cesedi kendi aracına alıp daha sonra yol kenarına bırakan şüphelinin ifadesine SABAH ulaştı. Gömmek üzere arabasına aldığı valizi yol kenarına atıp kaçan Barış Can A. kan donduran cinayetin ayrıntılarını anlattı.

Tutuklanan Barış Can A., "Necmettin beni aradı 'Bir bavul var ebediyete gidecek' dedi. Bana ceset olduğunu söylemedi, şaka yaptı sandım. 300 bin lira istedim. Necmettin para teklifini kabul edince arkadaşlarım Erhan G. ve Yusuf S.'yi de araca alıp onunla buluşmaya gittik. Arkadaşlarıma parayı söylemedim. 50'şer bin lira verecektim. Onları kazım ve gömme işi olabileceğinden yardım etsinler diye olaya dahil ettim. Güzeltepe taraflarında Necmettin ile buluştuk o bizi kırmızı BMW'nin yanına götürdü.

KOKUYU ALINCA PANİK YAPMIŞLAR

Necmettin kendi aracından inmeden uzaktan kumanda ile bagajı açtı. Erhan G. aracı tam yanına park etti ben indim arabadan bagajda kırmızı sıvımsı bir şey gördüm. Ama kan olduğunu anlamadım. Bavulu araca yükleyip giderken Hasdal taraflarında esen rüzgar ile araç içine çürümüş yumurta kokusu yayıldı. Arkadaşlar da bende panikledik. Olay üzerimizde kalmasın diye Yusuf ile Kamerburgaz yolunda ağaçlık alana attık. Necmettin beni arayıp iş iptal dedi ama valizi geri alamazdık. Valizin fotoğrafını ve konumunu kimseye attım mı hatırlamıyorum. Bir süre sonra da seyir halindeyken polisler tarafından yakalandık" ifadelerini kullandı.

"PİS KOKMUŞ KIYAFETLER VAR"

Valizi taşıyan araçtakilerden bir diğer şüpheli Erhan G. ise şu ifadeleri kullandı:

"Barış'ın kafası güzeldi aracı ben kullandım. Neco isimli şahsın tarif ettiği kırmızı BMW'nin yanına gittik. Barış bagajdan siyah bir valiz çıkarıp bizim olduğumuz araca koydu. Hasdal yoluna doğru gittik. Valiz alınırken Yusuf S. Arabada yoktu. Yoldan onu aldık. Kemerburgaz'a doğru giderken bir koku oluştu.

Yusuf 'Koku ne?' deyince Barış içinde 'Pis kokmuş kıyafetler var' dedi. Hiçbir şekilde cesetten bahsetmedi. Göktürk'e kadar gittik sonra Yusuf ile ben araçtan indik. Barış'a telefon geldi panik halde konuştu sonra arabayı aldı gitti. Bir süre sonra yürüyerek yanımıza geldi. Yusuf'un kardeşine ait bir araçla yola devam ederken polisler durdurdu. Benim paradan haberim yoktur. Barış bize hiç paradan bahsetmedi."

"SADECE VALİZİ İNDİRDİM"

Ceset taşıyan araçta bulunan bir diğer şüpheli ise Yusuf S. ise ifadesinde şunları anlattı

"Barış'ı biri aradı çağırdı. Ben araçtan indim onlar gidip 20 dakika sonra geldi. Araçtaki bavuldan o zaman haberim oldu. Yolda giderken kötü koku geldi. Barış içinde pis eşyalar var ondan dedi. Göktürk'e gittik.

Barış bagajı açtı benden yardım istedi bende ona yardım ettim ben sadece indirme konusunda yardımcı olduğum sonrasında Barış valizi alarak açık alana bıraktı. Yarım saat sonra Barış'a bir telefon geldi. Anladığım kadarıyla valizi geri istiyordu. Valizin olduğu yere tekrar gittik. Barış fotoğrafını çekti sonra konumunu attı. Bu olayda bana kimse para teklif etmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Oğuz K.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Oğuz K.'nın "Ben valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Olayla bir ilgim yok" dediği öğrenilirken, 20 suç kaydı bulunan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KATİL POLİSLE DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ

Öte yandan cinayetle ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, Cemil Koç'un Küçükçekmece İlçe Emniyeti'nde çalışan İlker U. isimli polis memuru ile cinayet süreci içinde sık sık görüştükleri ortaya çıktı.

Ayşe'nin kız kardeşinin emniyette verdiği ifadeyi de katil zanlısına polis memurunun verdiği düşünülürken Koç'un olaydan önce ve sonra polis memurunu defalarca aradığı ve yüz yüze görüştükleri belirlendi.