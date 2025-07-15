Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Eyüpsultan'da cesedi valizin içinde bulunmuştu

İstanbul Eyüpsultan'da , kendisini evlilik vaadiyle kandıran eski polis memuru tarafından katledilen ve cesedi bir valizin içinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı ile beraber eve giriş yaptığı görüldü.

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu.

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski polis olan erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece'deki evine gittiğini belirledi.

Kardeşinde bir süre haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi C.K.'dan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulundu.

Ekipler, Tokyaz'ın bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli C.K'nin evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedildiği öğrenildi.

POLİSLİTEN ATILMIŞ

Şüpheli Cemil K'nin evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı. Öte yandan şüpheli Cemil K'nin ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

AYŞE TOKYAZ'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Ayşe Tokyaz'ın öldürüldüğü eve giriş anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ayşe Yokyaz'ın ölmeden önceki son görüntülerinde binaya giriş yaptığı anlar yer alıyor. Görüntülerde katil zanlısı C.K de bulunuyor.