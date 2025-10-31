Yangını deprem sandılar! Patlama sesini duyan kendini sokağa attı

Düzce’nin Şerefiye Mahallesi 334 sokak Birlik apartmanında sabah saatlerinde bir apartmanın elektrik panosunda patlama ve ardından yangın meydana geldi.

BİNA SAKİNLERİ PATLAMA SESİNE UYANDI

Patlama ile birlikte apartman sakinleri yataklarından kalkarak kendilerini sokağa attı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, elektrik ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak uzun süre duman tahliyesi yaptı.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Patlama ile kendini sokağa atan apartman sakinleri ilk başta deprem oluyor sandıklarını belirterek, aşağı indiklerinde patlamaların devam ettiğini ve itfaiye haber verdiklerini söyledi.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.