Küçükçekmece'de korkutan olay! Termosifon patladı, 2 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Küçükçekmece'de sabaha karşı yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir evde termosifon patladı. Meydana gelen olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde 7 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı 2 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle termosifonda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dairenin bir kısmında hasar oluştu.
2 KİŞİ YARALANDI
Patlama sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan patlama sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın nedenini araştırmak için çalışmalarda bulundu. İnceleme başlatılan olayda Polisin çok yönlü araştırması da sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci