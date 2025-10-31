Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Küçükçekmece'de korkutan olay! Termosifon patladı, 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de korkutan olay! Termosifon patladı, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece&#039;de korkutan olay! Termosifon patladı, 2 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de sabaha karşı yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir evde termosifon patladı. Meydana gelen olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde 7 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı 2 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle termosifonda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dairenin bir kısmında hasar oluştu.

Küçükçekmece'de korkutan olay! Termosifon patladı, 2 kişi yaralandı - 1. Resim

2 KİŞİ YARALANDI

Patlama sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan patlama sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın nedenini araştırmak için çalışmalarda bulundu. İnceleme başlatılan olayda Polisin çok yönlü araştırması da sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 600 istasyonu var! Lukoil'in yeni sahibi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başkentte 39 milyon liralık kuyumcu soygunu! 8 şüpheli yakayı ele verdi - 3. Sayfa39 milyon liralık kuyumcu soygunu kameradaSiirt'te dehşet! 2 akrabasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı - 3. SayfaSiirt'te aile dehşeti! Ölü ve yaralılar varToplantı için Çoruma gitmişti... Belediye Başkanı Salih Çakmak kaza geçirdi - 3. SayfaBelediye Başkanı Salih Çakmak kaza geçirdiBeşiktaş'ta kaza! Ölü ve yaralı var - 3. SayfaBeşiktaş'ta kaza! Ölü ve yaralı varİstanbul'da 5 katlı bina yandı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu - 3. Sayfaİstanbul'da 5 katlı bina yandı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu'Dur' ihtarına uymadı ortalığı birbirine kattı! Yetmedi polisi tehdit etti: Savcı abimi arayım mı? - 3. Sayfa'Dur' ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...