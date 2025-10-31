Küçükçekmece'de korkutan olay! Termosifon patladı, 2 kişi yaralandı

Saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde 7 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı 2 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle termosifonda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dairenin bir kısmında hasar oluştu.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlama sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan patlama sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın nedenini araştırmak için çalışmalarda bulundu. İnceleme başlatılan olayda Polisin çok yönlü araştırması da sürüyor.