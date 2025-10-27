Görenleri şaşkına çevirdi! Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Küçükçekmece'de görüldü

Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi’nde görüldü. Su samurunu fark eden vatandaşlar heyecanlanırken o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Bir süre taşın üzerinde duran su samuru daha sonra yüzerek gözden kayboldu. Yaşanan o anlar vatandaş tarafından görüntülendi. Su samurlarının nesli tükenme tehlikesi altında ve habitat kaybı, kirlilik ve avlanma gibi nedenlerle sayıları gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de su samurlarının bazı türleri, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz kıyılarındaki tuzlu sularda yaşayabiliyor.