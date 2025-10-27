Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Görenleri şaşkına çevirdi! Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Küçükçekmece'de görüldü

Görenleri şaşkına çevirdi! Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Küçükçekmece'de görüldü

Küçükçekmece’de nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntülendi. Kıyıya yakın yerde bulunana su samurunu gören vatandaşlar şoke oldu.

Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi’nde görüldü. Su samurunu fark eden vatandaşlar heyecanlanırken o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Görenleri şaşkına çevirdi! Nesli tükenmek üzeydi: Su samuru, Küçükçekmece'de görüldü - 1. Resim

Bir süre taşın üzerinde duran su samuru daha sonra yüzerek gözden kayboldu. Yaşanan o anlar vatandaş tarafından görüntülendi. Su samurlarının nesli tükenme tehlikesi altında ve habitat kaybı, kirlilik ve avlanma gibi nedenlerle sayıları gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de su samurlarının bazı türleri, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz kıyılarındaki tuzlu sularda yaşayabiliyor.  

