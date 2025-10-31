Cenk Tosun'un yeni adresini duyurdular! 'Eski takım arkadaşıyla yeniden buluşuyor'

Fenerbahçe'de yönetim kararı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un, takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Tecrübeli golcünün, kariyerine komşu ülke Azerbaycan'da devam etme arayışında olduğu belirtildi.

NEFTÇİ BAKÜ İDDİASI

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı, 34 yaşındaki forvetin yeni adresinin ülkenin önde gelen kulüplerinden Neftçi Bakü olabileceğini aktardı. Cenk Tosun'un Neftçi'ye transfer isteğinde, tanıdık bir ismin etkisinin olduğu da belirtildi.

ABOUBAKAR DETAYI

Milli forvetin, Beşiktaş'ta birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın da Bakü ekibinde olması nedeniyle bu fikre sıcak baktığı dile getirildi. Kamerunlu forvetle iyi bir ilişkisi bulunan oyuncunun, Aboubakar'la tekrar takım arkadaşı olmak istediği öne sürüldü. Bu durumun, transferin gerçekleşme ihtimalini artıran önemli bir gelişme olarak görüldüğü vurgulandı.

29 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 29 karşılaşma oynadı ve sadece 415 dakika süre buldu. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.