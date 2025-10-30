Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Szymanski için vatandaşı Nalepa'dan çok konuşulacak iddia: Fenerbahçe'de beni sevmiyorlar

Fenerbahçe'nin son dönemde gözden düşen ve performansıyla eleştirilen Sebastian Szymanski için çarpıcı açıklamalar geldi. 26 yaşındaki Polonyalı futbolcunun vatandaşı, Türkiye'de 4 takımda forma giyen Michal Nalepa, Szymanski'nin kendisine "Beni burada sevmiyorlar" dediğini iddia etti.

Fenerbahçe'de  zaman zaman taraftarların tepkisini çeken ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine çekilen Sebastian Szymanski için vatandaşı Michal Nalepa, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Türkiye'de Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları giyen Nalepa, vatandaşı ile ilgili Polonya basınına konuştu. Gazeteci Tomasz Cwiakala'ya röportaj veren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Szymanski'nin sarı-lacivertli takımdaki geleceğini değerlendirdi.

"MOURINHO SONRASI SIKINTILI"

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası Szymanski'nin gözden düştüğünü belirten Nalepa, "Genel olarak Szymanski'nin Türkiye ligi standartlarına göre çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak şu an kulüpte biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak Türkler, Mourinho gibi düşünmüyordu. O ayrıldığından beri biraz kenarda kaldı" ifadelerini kullandı.

"ONDAN HOŞLANMIYORLAR"

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen vatandaşı hakkında konuşan Nalepa, "Genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Kendisi de söyledi 'Beni burada sevmiyorlar' dedi" ifadelerini kullandı.

"ARA TRANSFERDE FENERBAHÇE'DEN AYRILABİLİR"

Polonya basını, söz konusu gelişmeler eşliğinde Szymanski'nin ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılık kararı alabileceğini yazdı. Haberde, Szymanski'nin sözleşmesinin 2027 yılında biteceği ve oyuncuyu transfer etmek isteyen takımların sarı-lacivertli kulübe hatırı sayılır bir bonservis ödemesi yapması gerekeceği aktarıldı.

