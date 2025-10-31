İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! Suç örgütlerine operasyonda çok sayıda gözaltı var

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul ve Yalova merkezli düzenlenen operasyonda 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bu sabah İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonumuzla 17 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İEM Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu; Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama,Tehdit, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler ve bu şüphelilerin saklandıkları hücre evi olarak değerlendirilen adreslere yönelik bu sabah İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"ARAYIN, GEREĞİNİ YAPALIM"

Bu şehir eşkiyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım.

Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.