Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sinop merkezli 6 ilde 'siber suç' operasyonu: Yarım milyar TL'lik vurgunda çok sayıda gözaltı var!

Sinop merkezli 6 ilde 'siber suç' operasyonu: Yarım milyar TL'lik vurgunda çok sayıda gözaltı var!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sinop merkezli 6 ilde &#039;siber suç&#039; operasyonu: Yarım milyar TL&#039;lik vurgunda çok sayıda gözaltı var!
Siber Suç, Yasa Dışı Bahis, Jandarma, Operasyon, Gözaltı, Dolandırıcılık, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Sinop merkezli 6 ilde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüphelinin yakaladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince yürütülen siber suçlarla mücadele kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı 524,5 milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 30’u tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda 5 araç ile 410 banka hesabına el konulduğu bildirildi.

YASA DIŞI BAHİS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin;

  • İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları,
  • Bu siteler aracılığıyla yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,
  • Yasa dışı bahis sitelerinde reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve
  • Kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları
    tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlarda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nagihan Karadere ‘Survivor’ defterini kapattı, sebebini gözyaşlarıyla açıkladıSinan Oğan uzun süre sonra ilk defa görüntülendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken görüşme! Mehmet Şimşek ve Ali Babacan bir arada - Gündem29 Ekim programında dikkat çeken görüşme!Araçtan gelen "İmdat" sesleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ortaya çıktı - GündemAraçtan gelen "İmdat" sesleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ortaya çıktıSinan Oğan uzun süre sonra ilk defa görüntülendi - GündemUzun süre sonra ilk defa görüntülendiİki ayrı operasyonda 320 milyon liralık uyuşturucu yakalandı - Gündem320 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildiGebze'de aynı aileden 4 kişinin can verdiği enkazdan kahreden kare! "İyi ki doğdun ortancamız" - GündemEnkazdan çıkan not ve fotoğraf kahrettiBalıkesir'de deprem! Artçılar art arda geldi, AFAD verileri paylaştı - GündemArtçılar art arda geldi, AFAD verileri paylaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...