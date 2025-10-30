Sinop merkezli 6 ilde 'siber suç' operasyonu: Yarım milyar TL'lik vurgunda çok sayıda gözaltı var!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince yürütülen siber suçlarla mücadele kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı 524,5 milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 30’u tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda 5 araç ile 410 banka hesabına el konulduğu bildirildi.

YASA DIŞI BAHİS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin;

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları,

Bu siteler aracılığıyla yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

Yasa dışı bahis sitelerinde reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve

Kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları

tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlarda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: