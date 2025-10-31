Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sürücünün kontrolünden çıkan araç duvara çarptı! Kahreden ölüm

Sürücünün kontrolünden çıkan araç duvara çarptı! Kahreden ölüm

Sürücünün kontrolünden çıkan araç duvara çarptı! Kahreden ölüm
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç duvara çarptı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti.

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında genç sürücü Murat Kaya hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hasandolu köyü nüfusuna kayıtlı olan Kaya’nın vefat haberi, ilçede ve çevre köylerde büyük üzüntüye neden oldu. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Sürücünün kontrolünden çıkan araç duvara çarptı! Kahreden ölüm - 1. Resim

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

