Sürücünün kontrolünden çıkan araç duvara çarptı! Kahreden ölüm
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç duvara çarptı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti.
Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında genç sürücü Murat Kaya hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hasandolu köyü nüfusuna kayıtlı olan Kaya’nın vefat haberi, ilçede ve çevre köylerde büyük üzüntüye neden oldu. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar